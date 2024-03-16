鄰居威脅殺友還做割喉手勢 他報告反仇恨熱線獲償

洛杉磯反仇恨項目211 LA總監安吉亞諾說，不一定要仇恨事件的目標人物舉報，即使倡導者或目擊證人也可報告。（記者劉先進 ／翻攝）

記者劉先進 ／屋崙 報導

少數族裔媒體(EMS)15日舉行論壇，討論州民權廳開通加州 仇恨資源熱線（CA vs. Hate's Resource Line）開通一周年的效果。洛杉磯 反仇恨項目211 LA總監安吉亞諾（Yolie Anguiano）說，不一定要仇恨事件的目標人物舉報，即使倡導者或目擊證人也可報告。有朋友到某位倡導者（advocate）家做客，遭遇鄰居仇恨，聲稱「你必須離開，否則就殺了你」並做出威脅割喉的手勢，這位倡導者就致電熱線，獲得加州受害者賠償委員會的賠償，用於購買家庭安全系統。

州民權廳反對仇恨資源熱線高級經理貝穆德斯（Chantel Bermudez）表示，熱線電話為833-8-NO-HATE (833-866-4283)，熱線創傷知情服務用200多種語言提供。民眾可利用15種語言，透過網站https://www.cavshate.org/報告。自從2023 年5月啟動開始，到今年2月29日，熱線收到823份仇恨報告，涉及加州79%的縣，最常報告的仇恨事件，涉及報告者的種族、民族和原籍國，占報告總數的42%。第二大類是基於宗教的仇恨事件。

安吉亞諾說，接聽來電的護理協調員都接受過創傷知情和文化能力培訓。「我們不是執法報告熱線，但如果需要執法服務，可以將其轉介到司法管轄機構，或幫助宣傳解決方案。我們絕不會詢問個人的公民身份或證件狀況，也不會要求提供任何證件來驗證是否有資格參加計畫。」

安吉亞諾表示，民眾致電求助報告，不一定本人要是仇恨事件針對的目標人物，也可以由倡導者或證人進行報告。比如，熱線曾接到一位倡導者的線上報告，描述針對朋友的仇恨事件。每次朋友來這位倡導者家做客，鄰居都會因為朋友的種族、民族和外貌而騷擾。朋友作為目標人物，忍受著出於種族動機的辱罵和口頭騷擾，「鄰居會說，我知道你住在哪里，你必須離開，否則就殺了你，並且還收到了肇事者威脅性手勢，暗示他將割斷朋友的喉嚨。」