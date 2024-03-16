我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

鄰居威脅殺友還做割喉手勢 他報告反仇恨熱線獲償

記者劉先進／屋崙報導
洛杉磯反仇恨項目211 LA總監安吉亞諾說，不一定要仇恨事件的目標人物舉報，即使倡導者或目擊證人也可報告。（記者劉先進 ／翻攝）
洛杉磯反仇恨項目211 LA總監安吉亞諾說，不一定要仇恨事件的目標人物舉報，即使倡導者或目擊證人也可報告。（記者劉先進 ／翻攝）

記者劉先進 ／屋崙報導

少數族裔媒體(EMS)15日舉行論壇，討論州民權廳開通加州仇恨資源熱線（CA vs. Hate's Resource Line）開通一周年的效果。洛杉磯反仇恨項目211 LA總監安吉亞諾（Yolie Anguiano）說，不一定要仇恨事件的目標人物舉報，即使倡導者或目擊證人也可報告。有朋友到某位倡導者（advocate）家做客，遭遇鄰居仇恨，聲稱「你必須離開，否則就殺了你」並做出威脅割喉的手勢，這位倡導者就致電熱線，獲得加州受害者賠償委員會的賠償，用於購買家庭安全系統。

州民權廳反對仇恨資源熱線高級經理貝穆德斯（Chantel Bermudez）表示，熱線電話為833-8-NO-HATE (833-866-4283)，熱線創傷知情服務用200多種語言提供。民眾可利用15種語言，透過網站https://www.cavshate.org/報告。自從2023 年5月啟動開始，到今年2月29日，熱線收到823份仇恨報告，涉及加州79%的縣，最常報告的仇恨事件，涉及報告者的種族、民族和原籍國，占報告總數的42%。第二大類是基於宗教的仇恨事件。

安吉亞諾說，接聽來電的護理協調員都接受過創傷知情和文化能力培訓。「我們不是執法報告熱線，但如果需要執法服務，可以將其轉介到司法管轄機構，或幫助宣傳解決方案。我們絕不會詢問個人的公民身份或證件狀況，也不會要求提供任何證件來驗證是否有資格參加計畫。」

安吉亞諾表示，民眾致電求助報告，不一定本人要是仇恨事件針對的目標人物，也可以由倡導者或證人進行報告。比如，熱線曾接到一位倡導者的線上報告，描述針對朋友的仇恨事件。每次朋友來這位倡導者家做客，鄰居都會因為朋友的種族、民族和外貌而騷擾。朋友作為目標人物，忍受著出於種族動機的辱罵和口頭騷擾，「鄰居會說，我知道你住在哪里，你必須離開，否則就殺了你，並且還收到了肇事者威脅性手勢，暗示他將割斷朋友的喉嚨。」

這位倡導者曾聯繫執法部門報案，但沒有得到任何幫助，對肇事者鄰居的申請限制令也遭拒絕。支持倡導者的護理協調員協助他實現目標，即獲得法律援助和指導，以停止騷擾。通過向加州受害者賠償委員會（California Victim Compensation Board）提出申請，該倡導者被轉介並成功申請到經濟賠償。該機構還向成人保護服務機構提交了一份報告，讓這位受害的朋友直接與個案工作者合作獲得服務，學習如何提交索賠。

此前民眾在屋崙遊行，反對仇亞風潮。加州也開通了反仇恨資源熱線。（記者劉先進 ／攝...
此前民眾在屋崙遊行，反對仇亞風潮。加州也開通了反仇恨資源熱線。（記者劉先進 ／攝影）

加州 洛杉磯 屋崙

上一則

持槍搶郵差只判囚30天 郵政總監斥荒謬

下一則

金門公園百年歷史體育館 斥資1.4億大翻新

延伸閱讀

完成加州子彈列車計畫還需追加1000億

完成加州子彈列車計畫還需追加1000億
電費新制 收入越高 電費越貴 加州7月1日起實施 改採累進計費

電費新制 收入越高 電費越貴 加州7月1日起實施 改採累進計費
放眼2024 轉租、短期租賃潛力大

放眼2024 轉租、短期租賃潛力大
電腦模擬災難定保費 加州有意採行

電腦模擬災難定保費 加州有意採行
加州聯邦參議員初選開出86%選票 加維暫超前謝安達

加州聯邦參議員初選開出86%選票 加維暫超前謝安達

熱門新聞

舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen（左）與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。（中央社）

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

2024-03-12 01:36
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
特斯拉Cybertruck是這間咖啡小舖的電力來源。（記者徐蓓蓓╱攝影）

特斯拉電力足 夫妻經營南灣Cybertruck咖啡店受歡迎

2024-03-11 21:45
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22
余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

2024-03-15 22:33
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜