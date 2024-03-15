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屋崙加入彭博可持續城市計畫 打造城市森林

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長盛桃表示，城市被彭博慈善基金會選中，加入彭博美國可持續城市計畫。（記者劉先進／攝影）
屋崙市長盛桃表示，城市被彭博慈善基金會選中，加入彭博美國可持續城市計畫。（記者劉先進／攝影）

屋崙市長盛桃表示，城市被彭博慈善基金會選中，加入彭博美國可持續城市計畫（Bloomberg American Sustainable Cities Initiative），利用聯邦資金孵化，實施變革性的地方解決方案，以建設低碳、有彈性和經濟繁榮的社區。利用城市森林計畫，推動城市創新和非裔企業孵化。屋崙的入選彰顯在應對氣候變化和解決種族貧富不均方面的承諾。

這項倡議將為屋崙提供大量支持，包括組建一個由彭博慈善基金會資助的創新團隊（i-team），由最多三名在數據分析、洞察力開發、以人為本的設計、系統思考和項目管理方面具有專長的工作人員組成。團隊將提高屋崙市減緩氣候變遷和促進公平結果方面的能力。屋崙還將與社區組織合作，獲得多年定制的政策和技術援助，以調動公共、私人和慈善投資。

通過「兩黨基礎設施法和通貨膨脹削減法」，屋崙可獲得超過4000億的聯邦資金，目標是為關鍵的地方項目，尤其是涉及貧困社區的項目，獲取歷史性的資金。這包括利用現有的與氣候相關的聯邦資金，減少溫室氣體排放和污染、擴大城市綠化，同時通過新的就業崗位和企業刺激當地經濟。

屋崙已推出了城市森林計畫草案。概述未來50年城市森林增長和管理的目標、戰略和行動，尤其側重於通過減輕熱壓力、改善空氣品質、降低水電費和提高經濟成功率，使受歷史上的種族主義影響的居民和社區受益。

作為「彭博美國可持續城市倡議」的一部分，屋崙設想採取三管齊下的方法，確保非裔居民能夠從城市綠化工作中獲益。這包括解決非裔企業在城市承包領域代表性不足的問題，以及最大限度地利用與城市發展計畫承包資金相關的經濟機會。在「i-team 」的支持下，屋崙市旨在同時應對氣候變化和推動非裔創造財富。

屋崙已從美國林務部門獲得800萬用於支持城市綠化活動，預計還將通過綠色基礎設施和公平計畫（如建設具有抗災能力的基礎設施和社區以及減少氣候污染補助金）獲得更多資金。

盛桃說，參與彭博美國可持續城市倡議，彰顯屋崙致力於建設具有抗災能力的公平社區、應對氣候變化的挑戰以及正面解決種族貧富不均的問題。在這一倡議的支持下，大家期待著在城市森林計畫領域培養非裔企業家精神，創造經濟賦權的機會，並確保所有居民都能享受到城市森林計畫帶來的益處 。

屋崙 非裔 氣候變遷

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