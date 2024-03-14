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300人湧舊金山機場示威籲加薩停火 擾亂交通安檢

編譯組╱綜合報導
約200名巴勒斯坦支持者周三上午湧入舊金山機場示威，呼籲加薩停火。（電視新聞截圖）
約200名巴勒斯坦支持者周三上午湧入舊金山機場示威，呼籲加薩停火。（電視新聞截圖）

灣區國家廣播公司（NBC Bay Area）報導，13日上午，數百名呼籲加薩停火的抗議者擾亂了舊金山國際機場(SFO)的交通，並封鎖了安檢站。

在國際航站樓內，高喊口號的抗議者在多個地點用鐵鏈將自己鎖在一起。在航站樓外，一些抗議者用汽車阻擋車輛通行，另一些抗議者則圍成一圈遊行並高喊口號。

機場方面表示，抗議期間國際航站樓仍然開放，乘客們繞著抗議活動改道而行。

組織者考德威爾（Joshua Caldwell）說，大約300名抗議者於上午8時聚集在機場的國際航站樓。他們封鎖了航站樓外的交通和航站樓內的安檢通道，並高舉橫幅和標語，呼籲結束轟炸行動。

考德威爾說，解散的決定是為了抗議者的安全，而不是因為任何具體的威脅。他說，參與者很高興沒有人被捕，而且該組織認為自己的行動得到了一些旅行者的支持。

考德威爾說：「當以我們的名義犯下暴行時，非暴力反抗是一種必要的呼喚。」

SFO 發言人雅凱爾（Doug Yakel ）隨後證實，抗議者已經散去，機場內之前被占領的區域已經清理完畢，抗議活動沒有造成航班延誤。

考德威爾說，這些抗議者是灣區居民，除了呼籲立即停火和停止美國對以色列的軍事援助這一共同動機外，他們不屬於任何組織或團體。

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