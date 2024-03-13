金山94104郵區家庭均收550萬最高 加州7郵區均收逾100萬 灣區6個

IRS的數據提顯示，舊金山的94104郵區，2021年其平均家庭收入約為550萬元。（美聯社）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據國稅局（IRS ）最近公布稅收數據，舊金山的94104郵區只涵蓋該市金融區的幾個街區，包括California街555號和麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店（Ritz-Carlton）公寓，2021年其平均家庭收入約為550萬元。美國只有一個郵區的平均家庭收入更高，即佛州漁夫島（FisherIsland）所屬的33109號郵區，該郵區平均收入為600萬元。

IRS的數據可能提供了最詳細的收入明細，不僅包括收入，還包括利息支出和資本收益。金融區並不是灣區 唯一平均收入達到七位數的地區。許多收入最高的地區都集中在矽谷，構成超級富裕城市阿賽頓（Atherton）的94027郵區的平均收入為350萬元。

巴洛阿圖（Palo Alto）的兩個郵區94304和94301的平均收入超過了200萬元。

這兩個郵區是加州平均收入最高的郵區。在全州收入最高的10個郵區中，只有兩個不在灣區，分別是位於洛杉磯（Los Angeles）的90067和90272。

加州只有七個郵區的平均收入超過100萬元，其中六個位於灣區。

除金融區外，舊金山各郵區的平均收入相差懸殊，低至金銀島（Treasure Island）的5萬5000元。

事實上，灣區最富裕社區的高收入與該州其他地區相比更加明顯。平均收入至少達到40萬元的加州郵區往往集中在舊金山、洛杉磯和聖地牙哥（San Diego）等大城市及其周邊地區。

IRS的數據顯示，在許多收入最高的郵區中，總收入的最大部分來自工資或薪金以外的來源。例如，在金融區所有報稅人報告的總收入中，約39%來自資本利得（出售股票或房產），僅13%來自收入，6%來自投資款。

IRS的數據沒有明確說明其餘42%的總收入來自何處，但可能包括商業和租金收入、養老金支付和一些股票期權的銷售。

在阿賽頓以及巴洛阿圖的93404和94301郵編區，總收入的一半以上來自資本利得。

由於IRS的數據只提供到2021年，因此可能無法反映灣區近期的經濟趨勢，比如2022年的房價暴漲，以及導致該地區失業率上升的科技公司裁員潮。