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安世輝批「歸途」遭擱置 提議重啟全額資助遊民回家項目

記者王子涵／舊金山報導
安世輝有意恢復「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（記者王子涵／攝影）
安世輝有意恢復「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（記者王子涵／攝影）

舊金山第11區市議員、市長候選人安世輝（Ahsha Safai）11日提議，恢復由前市長、現任州長紐森（Gavin Newsom）提出的「歸途」項目（Homeward Bound），以全額資助無家可歸者的回家之旅。安世輝批評現任市長辦公室缺乏對該項目的必要支持。

近二十年來，舊金山遊民只要願意重新回到家人的旁邊，無論是其目的地是東海岸還是西海岸，市府都會通過歸途項目全額資助旅途的費用。

項目最多資助1000人的差旅費用，在布里德上任以來，參與該項目的人數達到每年800人左右。安世輝表示，布里德辦公室有意邊緣化歸途項目，導致參與人數在近幾年只有幾百人。

根據負責該項目的舊金山公共服務部（San Francisco Human Services Agency）的統計。自2005年以來，超過1.3萬人離開舊金山街頭，返回到家人身邊。後續的調查也顯示，約60%的參與者仍與家人生活在一起。但自2020年開始，參與計畫的人數下降到447人，和2021年的271人。

「我們現在要重新將歸途計畫寫入市政法規，確保公共服務部和住房部，對該計畫進行監督，而且每年都要撰寫報告。確保計畫不會被再擱置，埋沒在官僚機構中。」

支持者認為，相比建造代價高昂的可負擔住房，歸途計畫的成本僅為每人372元，而在舊金山建造住房的成本高達每戶120萬元。不過批評聲音指出，單純將遊民請出城市，並不能徹底解決遊民問題。

安世輝回應道：「舊金山的街頭有太多的遊民人口，歸途計畫在被擱置之前，它是解決遊民問題的重要方式之一，如今則無法發揮其作用。」

安世輝的提案在市府規則委員會（Rules Committee）進行了聽證，其中安世輝也是該委員會的三位委員之一，該提案得到華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）的背書。

市長辦公室做出回應表示，歸途計畫並不需要新的立法，提交給市議會也並不會以任何方式擴大項目的適用範圍，也不會幫助更多的人回家。「這只是裝點門面，不會帶來真正的改變。」

布里德通過聲明表示，在她上任以來，以幫助超過1萬5000人脫離了無家可歸的困境。

安世輝有意恢復「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（記者王子涵／攝影）
安世輝有意恢復「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（記者王子涵／攝影）

舊金山 遊民 紐森

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