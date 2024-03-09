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華協中心春宴 布里德出席讚成就非凡

記者楊逸辰/舊金山報導
舊金山市長布里德致辭，表彰華協中心的成就優秀非凡。（記者楊逸辰/攝影）
舊金山市長布里德致辭，表彰華協中心的成就優秀非凡。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山市長布里德、舊金山市議會主席佩斯金與一衆城市官員及社區領袖8日一同參與華埠社區組織華協中心（CCDC）在康年海鮮酒家舉辦的春宴，慶祝農曆新年的到來。

華協中心執行主任楊重賢表示，春宴是為了慶祝華協中心的居民能夠平安地相聚在一起。（...
華協中心執行主任楊重賢表示，春宴是為了慶祝華協中心的居民能夠平安地相聚在一起。（記者楊逸辰/攝影）

新的一年是龍年，龍年在中國十二生肖和美國最古老的唐人街中具有深遠的意義。

這種宴會式的新年午餐會是華埠的傳統，政治和社區領導人與華埠的老年人、家庭和鄰居交流，是一起慶祝唐人街、中華新年和文化的絕佳機會。華協中心執行主任楊重賢表示，組織的這一慶祝習俗從17年前就開始，除了慶祝新年，也是為了慶祝華協中心的居民能夠平安地相聚在一起。到場的80%來賓都是華協中心的居民。楊重賢還向到場的舊金山市長布里德表達了感謝，他提到，因為這位市長的幫助，華埠的散房居民數量從2020年的近500戶降低到了2023年底的約150戶。

華協中心春宴，政府官員、社區領袖和居民熱烈參與。（記者楊逸辰/攝影）
華協中心春宴，政府官員、社區領袖和居民熱烈參與。（記者楊逸辰/攝影）

布里德表示，華協中心幫助了許許多多的低收入家庭，讓他們從散房中走出搬入了可負擔住房，如此的成就優秀非凡。與CCDC的合作是她非常感到榮幸的事情。

華協中心宴會上，一衆舊金山官員合影。（記者楊逸辰/攝影）
華協中心宴會上，一衆舊金山官員合影。（記者楊逸辰/攝影）

儘管過去四年面臨挑戰，但華埠社區正在見證許多文化、藝術、圖書館、醫療診所、開放空間基礎設施和經濟發展項目和計劃的反彈。所有這些都是多年來CCDC與城市領導、商人和當地企業、家庭協會和社區組織合作努力的結果，他們的共同目標是振興該地區、吸引遊客的同時並保留華埠的風景。近期的農曆新年巡遊，巡遊和街頭集市的參與人數也空前高漲，生動地展現了社區的團結、韌性、活力和新年「龍」的力量。布里德認為，新的一年中，舊金山和華埠一定能更加繁榮。

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