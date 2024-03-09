庫市關小學餘波盪漾 高中不受影響

在聖荷西的Lynbrook High School是該學區首屈一指的高中，近期傳言可能關校，再度成為輿論焦點。（記者孫愛薇／攝影）

庫比蒂諾市聯合學區 （Cupertino Union School District）曾在2022年因學生數下降關閉三間國小，而該地區的直升高中學區佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School District），在近期因為學委選舉制度將改制，引發社區內謠傳學區未來將關閉位在學區最南邊指標性高中Lynbrook High School，學區學委召開多次說明會闢除謠言。

由於高房價、人口老化以及少子化影響，多數學區面臨到入學學生逐年下降的問題，學生的減少直接衝擊學區所能獲得的州政府經費，學校運作經費主要來自州政府以及市政府，州政府經費按學生人頭數及出席率計算，一旦學生數減少到一個範圍，勢必將衝擊小型學校，造成關校危機。

庫比蒂諾市聯合學區委員會於2022年因學生人數下滑，經學委以3:2的投票 結果通過決議，永久性關閉學區內Meyerholz小學、Regnart小學和Muir小學，其中Meyerholz小學曾獲得加州 藍帶獎（Blue Ribbon）學校殊榮，且校地與學生數影響最大，在關校風波中曾引起家長們多場抗議活動，仍無法阻止關校命運。

在社區謠傳懷疑佛利蒙聯合高中學區將會關閉位於聖荷西的指標性明星高中Lynbrook High School，面對謠言滿天飛下，學區委員紛紛出面說明目前學區概況，高中學區因市府的經費充裕已經高過州政府補助標準，入學學生數對補助經費影響已經脫鉤，未來更將有五千萬預算做Lynbrook High School校舍更新，佛利蒙聯合高中學區不會有任何一所高中面臨關校問題，但社區內的關校傳聞仍有增無減，並引起家長人心惶惶。