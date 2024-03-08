布里德市情咨文演說：舊金山2030前建新大學

舊金山市長布里德7日在第27號碼頭發表了年度城市咨文，談論舊金山當下的機遇和挑戰。（NBC Bay Area）

舊金山 市長布里德(London Breed)7日(周四)於27號遊輪碼頭(Pier 27 Cruise Terminal)發表年度市情咨文(State of the City)，頒布進一步的市政改善計畫。她指出今年是龍年，舊金山將會飛騰，擺脫新冠疫情 與芬太尼帶來的頹敗。布里德表示，將在2030年之前在市中心建出一個新大學，大學生與其他因而入住的新居民會有3萬人之多。

今年正值市長選舉，本次演説很可能是布里德在這個任期中最重要的一場演説。與此同時，舊金山仍然在全美的印象中是受到疫情影響、公共安全問題、非法藥物問題及無家可歸者問題的典型城市。

最近的民調指出，只有不到一半的市民對布里德的施政滿意，許多人認為她的「堅定進步政策」(staunchly progressive policies)是造成滿街流浪人、犯罪高升與當街交易毒品的淵藪。

本周的選舉中，布里德支持的兩項頗具爭議性的提案被選民通過，將擴大警方的權力，並強迫一些接受貧戶救濟的毒蟲接受治療，顯然布里德有意改向中庸之道修正。另外，布里德支持的第三項提案目前也領先，應該也會通過，但開票過程尚未結束。本周對布里德來說，是個勝利之周。

她表示舊金山已經在恢復景氣之中，最近幾個月人行道清除掉許多帳篷，打破車窗行竊與販毒嫌犯的逮捕大有增加，零元購等的財物犯罪大幅減少。她表示她提出的住屋興建與經濟發展計畫，被議會與監督委員會的官僚阻擋難行，她將把舊金山塑造成說「YES」的城市，凡是議會通過的議案有阻礙發展之虞的，她一概都會否決。

如今舊金山的市中心區氣象冷清，布里德表示將在2030年之前在市中心建出一個新大學，大學生與其他因而入住的新居民會有3萬人之多。另外，布里德要用既有的「返鄉計畫」(Homeward Bound program)每年把1000名流浪人送回到老家的親朋好友處。

布里德承認疫情和芬太尼的流行給市民們帶來了沮喪，也承認過去五年城市的艱難。但她表示，這些問題非但沒有摧毀舊金山，反而展現了舊金山的力量和不可戰勝的意志。對於那些仍在大肆宣揚舊金山衰敗的人們，布里德引用第26任總統老羅斯福的話語說：「功勞不是屬於批評家們的，不是屬於指出强者怎麽跌倒或行動者哪裏可以做得更好的人的，功勞屬於真正在場上的人。」

她最後大聲地說：「舊金山不再會被你們的否定所束縛了！舊金山不再會被你們的否定所束縛了！」