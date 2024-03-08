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逆勢入市… IKEA在金山推共享辦公空間 月租1200元起跳　

記者王子涵／舊金山報導
宜家（IKEA）母公司英卡集團在舊金山推出共享辦公品牌「Hej！Workshop」。（取自Hej！Workshop網站）
宜家（IKEA）母公司英卡集團在舊金山推出共享辦公品牌「Hej！Workshop」。（取自Hej！Workshop網站）

家居用品零售巨頭宜家（IKEA）在舊金山市中心開設首家店面的幾個月後，其母公司英卡集團（Ingka Group）推出了其在美國首個共享辦公品牌「Hej！Workshop」。

在大批國際零售品牌撤出舊金山市中心商圈的背景下，宜家公司逆勢入市。這家公司以高性價比和可靠的家具組合聞名，開發共享辦公品牌被解讀為公司向多元化發展邁進的一步。

Hej！Workshop位於市場街945號。這棟六層的建築在2020年被英卡集團購置，一層至三層被設計為家具商場，五層則改造為共享辦公空間，最多可容納500人。根據舊金山標準報，在最近的一個工作日參觀時，空間利用率約為20%，但能夠看到人們在公共空間聊天和互動。

市場街曾被認為是舊金山市中心辦公、科技和商業的中心。但在疫情大流行後，Uber、推特等科技公司縮減了在這裡的業務，遊民和毒品問題也愈加嚴重。

房地產公司的研究表明，市場街辦公空間的空置率為59.4%，是舊金山所有次級市場中最高的。

共享辦公空間內沒有隔間，取而代之的是大小不一的私人辦公室，被玻璃包裹著。陳設也很像宜家商店裡的風格。在未來，大樓一樓還將開設一個以北歐食品為主的飲食區，四樓被建設為健身中心。

Hej!總經理福克納（Mike Faulkner）表示：「我們的想法是能夠讓人們在大樓裡度過一整天而無需離開。停留時間越長，就越可能在這裡消費。」他表示，這裡適合員工人數不超過50人的初創企業使用，租金起步價為每月1200元。

今年1月從納什維爾搬到舊金山工作的開維斯（Kyle Keepes）在這裡租了一間小辦公室，由於他的公司在舊金山沒有辦公點，所以選擇了共享辦公室。他表示，Hej！Workshop注重服務和免費早餐是最吸引他的地方。在公共區域工作了幾周後，他決定升級到私人空間。

「在公用區域工作不方便，我是一個經常接聽電話，需要大聲說話的人。」開維斯說。

共享辦公環境為中小型企業帶來了辦公空間的解決方案，但在體量上仍無法解決金山空置率高的局面，人們在尋找遠程工作和線下工作的平衡點時，辦公空間的萎縮是不可避免的趨勢。在剛剛過去的初選中，由舊金山市長布里德提出的C提案，將一次性減免辦公樓改造為住房的費用，將加速過剩的辦公空間向人們急需的居住空間的轉換。

宜家（IKEA）母公司英卡集團決在舊金山推出共享辦公品牌「Hej！Worksho...
宜家（IKEA）母公司英卡集團決在舊金山推出共享辦公品牌「Hej！Workshop」。（取自Hej！Workshop網站）

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