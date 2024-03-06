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兇殺案零… 舊金山2月犯罪率降 民眾安全感未提升

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市府5日發布報告顯示，2月份舊金山的犯罪率持續下降。（記者李怡╱攝影）
舊金山市府5日發布報告顯示，2月份舊金山的犯罪率持續下降。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府5日發布報告顯示，2 月份舊金山的犯罪率持續下降，是地方、加州和聯邦機構加強和協調共同執法努力的結果。

市府報告稱，全市財產犯罪與暴力犯罪普遍持續下降。竊盜、搶劫、攻擊和入室竊盜案件均下降。2月舊金山的兇殺案為零。過去六個月犯罪總體呈下降趨勢。在此期間財產犯罪下降了 30%，暴力犯罪下降了 4%。

●2024犯罪率達10年新低

文件顯示，舊金山犯罪率在2023年出現重大改善基礎上， 2024年持續下降，使得犯罪率達十年之低。與 2023 年 2 月相比，財產犯罪下降 29%，暴力犯罪下降 17%，竊案減少 37%（包括汽車入室竊盜和零售竊盜），搶劫事件減少 20%，入室竊盜案減少 14%。2月舊金山無兇殺案。

市府表示，這是當地執法部門，包括舊金山警察局 (SFPD)、舊金山縣警長辦公室，加州公路巡邏隊、加州國民警衛隊和緝毒局等州和聯邦合作夥伴協同努力的結果。舊金山地檢處和聯邦檢察官辦公室繼續積極起訴案件，包括毒品犯罪。

市長布里德 (London Breed) 表示，舊金山致力於為居民、企業和遊客打造一個清潔、安全的城市。這是警官、警長和檢察官的工作成果，也是市府與州和聯邦執法部門建立牢固合作夥伴關係的結果。舊金山正在努力增加更多調查工具，增加警察人員編制，並對社區進行投資，讓社區變得更安全清潔。

●華埠居民 傍晚就不敢出門

舊金山華埠居民黃春芳表示，數據顯示舊金山的犯罪率雖有所下降，但是安全感並沒有提升。「晚上五六點之後，我和周圍的鄰居們基本就不敢出門了，直到第二天早上七點天稍亮之後，才敢乘車走路，自由活動。」她說，數據是冰冷的。如有一天社區民眾都有安全感，出門沒有恐懼和心理負擔了，那時候是真正的安全了。

記者走訪舊金山市的生活區發現，不少居民在私家車上張貼「請勿砸窗，車內沒有物品」等安全標識。還有居民乾脆將車窗部分打開，後座放倒，以示後備箱內沒有任何物品，以避免車窗被砸。還有些公寓大堂的門窗上張貼的快遞提醒表示，「請不要將快遞物品放在門前，避免被偷盜。」

以此可見，舊金山居民對於他們的生活環境並未感到安全，且長期處於警覺狀態。

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