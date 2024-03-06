矽谷電影節 華語影片精采多樣 7日起在加州劇院和漢默劇院放映

何潤東執導的「你的婚姻不是你的婚姻－恭請光臨曾賈府喜事（On Marriage: Save the Date)」講述「中年消失症」。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

2024矽谷Cinequest電影節7日即將在聖荷西市加州 劇院和漢默劇院拉開帷幕。本次電影節展映的華語和亞裔電影 內容和題材多樣，有故事片、科幻片、輕喜劇也有紀錄片。

由演員轉型導演何潤東執導的「你的婚姻不是你的婚姻－恭請光臨曾賈府喜事（On Marriage: Save the Date)」，講述因為「中年消失症」而趕著結婚的「安安」，為了讓婚禮順利進行而用上高科技道具，卻讓自己陷入了更大的困境，讓人反思婚姻裡的真真假假。本片3月13日會在加州劇院上映一場。

「萬里千尋（Of Color and Ink)」記錄了畫家張大千人生經歷。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

「萬里千尋（Of Color and Ink)」記錄了畫家張大千從中國到阿根廷再到巴西雨林的不凡人生旅程。他60年代在巴黎和德國舉辦的畫展以及他在加州和台灣最後的歲月。導演張偉民探詢了畫家遠離故土，成為第一位享有國際聲譽的中國畫家的經歷。這部紀錄片3月17日在漢默劇院會上映一場。

「浪漫的斷章（A Romantic Fragment)」講述了作家蘇東為了最後挽救一次他和前女友趙瑩的關係，計畫在一棵百年才開一次花的樹下向她求愛。趙瑩經不住蘇東的央求勉強答應，卻悄悄帶上了自己看上去老實年長的未婚夫。影片3月12日會在漢默劇院上映兩場。

「出戲（Drama Life)」講述了女演員梁怡為了拍一部電影被騙賣掉了自己的房子。好在她發現了一個可以把錢拿回來的辦法，並且精心設計了一個計畫。這部電影3月8日會在漢默劇院上映兩場。

由華裔 導演Stanley Wong執導的「未來之日（Future Date)」講述了在遙遠的未來，由於氣候變遷，人們無法外出只能獨自生活在狹小的居室里。兩個30多歲的陌生人偶然相遇，卻看不到未來的希望。他們最終決定參加一場比賽。如果他們能在一件舊式的房屋裡和諧共處就可以贏得比賽。 影片3月9日將在加州劇院上映兩場。

華裔導演Benjamin Wong執導的電影「BA」講述了一個父親在身無分文、無家可歸的情況下，為了女兒的未來不明智地接受了成為死神的任務。他經歷了可怕的肉體形變，又驚恐地發現自己所觸碰的一切都會凋亡。影片3月10日加州劇院上映兩場。