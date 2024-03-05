罷免阿拉米達縣地檢長官善貞 團體遞交逾12萬簽名

尋求罷免阿拉米達縣地檢長官善貞的團體4日遞交超過12萬簽名，將啟動罷免程序。（電視新聞截圖）

紀事報（San Francisco Chronicle）報導，兩個尋求罷免 阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的團體，4日向選務處遞交了12萬3000個民眾簽名，可望正式啟動罷免程序。

「為所有人拯救阿拉米達」（Save Alameda for Everyone，簡稱SAFE）是這項罷免行動背後的兩個團體之一。SAFE表示，他們收集了超過7萬3000個阿拉米達縣居民簽名。SAFE在發給紀事的聲明中表示，他們是因為犯罪率不斷上升、官善貞未能盡責追究罪犯責任而聚在一起的社區公民。

其他簽名則是另一個團體「支持罷免官善貞政治行動委員會」（Supporters of Recall Pamela Price PAC）所收集。

屋崙 華埠商會（Chinatown Chamber of Commerce）主席陳錫澎（Carl Chan）是這次罷免行動的領導人之一，他稱罷免行動「與政治無關」，而是「與公共安全有關」。

官善貞過去是民權律師，2022年以53%的得票率當選為阿拉米達縣地檢長。官善貞在競選時承諾，將減少大規模監禁、減輕對不滿25歲被告的刑罰、對警察不當行為採取強硬立場。她的政策和決策與其他進步派人士類似，例如被罷免的前舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）和洛杉磯地檢長賈斯康（George Gascón）。

和其他視改革為己任的地檢長一樣，官善貞也遇到遇到相同的阻力，阿拉米達縣20多名地檢處資深檢察官不但紛紛辭職以示抗議，有時還會公開譴責官善貞的觀點。在官善貞上任不到七個月時，反對者已成立了罷免她的委員會。隨著屋崙犯罪率飆升，餐廳和企業被迫關閉、雇用更多保全或停止接受現金，對官善貞不滿的聲浪也愈來愈大。

批評者認為，官善員的政策代表她不願對犯罪分子採取強硬立場，同時對犯罪受害者及其家人持輕蔑態度。支持者指出，犯罪是複雜的問題，受到許多因素影響，任何執法人員都無法控制它；官善貞則為自己到目前為止的施政紀錄進行了辯護，稱刑事司法改革需要很長的時間才能看到成果。

上周，支持官善貞的「保護勝利」運動（Protect the Win）的代表致函加州 檢察長邦塔（Rob Bonta），要求調查罷免行動簽名收集者誤導人們簽署的詐欺行為。

截至目前，罷免行動支持者已籌得超過200萬元捐款，其中最大一筆是金融家德萊佛斯（Phillip Dreyfuss）捐出的39萬元，德萊佛斯同時也參與兩個發起罷免行動團體的組建。

罷免行動於4日遞交簽名後，選務處將有十天的時間對這些簽名進行驗證，如果請願獲得通過，將上呈縣議會決定何時舉行特別選舉。截至發稿本報未獲官善貞回應。