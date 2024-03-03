州府大樓賀新春 官員出席互道恭喜

官員們拿著書法字寫的「金龍吉祥」。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 州政府3月1日在一樓大廳舉辦春節活動，財務長馬世雲、主計長郭嫻(Malia Cohen)、眾議員丁右立、楊馳馬和參議員威善高出席活動，與舊金山華裔 居民道恭賀新春。

不少華裔居民參加活動，現場也有不少華裔農曆春節傳統節目和表演。除了春節特色吉祥物大紅燈籠掛在州政府大樓大廳中央外，華埠舞獅隊和舞龍隊直接將演出搬進州政府大樓內，令全場熱烈氣氛達到一個新的高度。

馬世雲和郭嫻表示，中華傳統中財神爺是掌管財運的神仙，而為州政府的財政服務的她們倆人更是對財神爺這一神仙有著非凡的體驗。舊金山這幾天因為風暴而下雨，馬世雲表示，這是一種吉祥的徵兆，她們祝願加州新年能夠收到財神爺的庇佑。

威善高表示，華人社區是一個非常光榮的社區，他祝福大家新年快樂，「儘管舊金山有許多負能量存在，但這座城市仍然在向著正面的方向前進，感謝社區中每個為此努力付出的人。」