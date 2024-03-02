灣區醫療新創公司Carbon Health 疫後再裁員

新冠疫情需求消退，灣區醫療新創公司Carbon Health進行第四輪裁員。(取自Carbon Health官網)

灣區醫療新創公司「Carbon Health」業務在疫情期間蓬勃發展，患者湧入其設立診所進行新冠病毒檢測及疫苗接種，這家舊金山 新創公司2021年營收成長5倍，估值超過30億元。但是，一份州府機關歸檔文件透露，隨著新冠疫情消退，公司正在進行自2022年以來的第四輪裁員 ，在加州 裁減56個醫療職位。

Carbon Health最初是一個用於醫療紀錄、遠程醫療、醫病信息與約診安排的軟體平台與應用程式，整合醫療體系的保險、約診、檢測、治療、支付、藥物等，目標是促進醫療保健運作與醫病關係透明。提供線上與實體護理，包括緊急護理、基礎醫療、心理健康與新冠相關檢測護理。

根據「舊金山紀事報」報導指出，Carbon Health總法務顧問引用「經濟重組是對於公司長期健康發展為之必要」，表示公司做出艱難決定，減少員工團隊並調整臨床人員配置，以滿足新冠之後的需求水平。公司將持續前進，專注改善核心業務之緊急護理與基礎醫療服務。

Carbon Health裁員將於3月12日開始，受到影響職務包括醫生、醫療助理、護士，其中包括聖拉斐(San Rafael)10名員工、舊金山7名員工、南加州其他員工。根據文件透露，公司此前已於去年10月在加州解雇50名員工，其中包括灣區14人，並於2023年1月裁撤226名員工。2022年約有250人被裁員。Carbon Health最高峰期間曾擁有超過2000名員工。

灣區其他健康照護公司也隨著新冠疫情趨緩，紛紛縮減公司規模。新創公司「Color」於2023年初裁員約300個職務。本月稍早，亞馬遜裁員名單也包括其藥房、以及位在舊金山的「One Medical」醫療保健部門，共約裁員數百人。

相關醫療保健產業媒體曾於去年10月報導，Carbon Health與新冠病毒相關收入，已自2021年的約1億3800萬元、驟降至去年為「零」(zero)，2021年至2022年總體收入減少23%。