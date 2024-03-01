我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

舊金山議長佩斯金 傳將角逐市長

記者劉先進／舊金山報導
佩斯金（右）參加2月24日農曆新年遊行，所穿T恤寫著自己的中文綽號「鬍鬚佬」，展現親民形象。（記者劉先進／攝影）
佩斯金（右）參加2月24日農曆新年遊行，所穿T恤寫著自己的中文綽號「鬍鬚佬」，展現親民形象。（記者劉先進／攝影）

根據舊金山紀事報2月29日晚間報導，轄區包含華埠、被喻為進步派的舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）已私下告知相關人士，準備參加11月的市長競選。

華埠商戶聯會會長邵旗謙（Edward Siu）對本報表示，佩斯金深知華埠，屢次在修地鐵補償商戶，華埠遭遇大規模的「美國殘疾人士法案」（ADA）訴訟等事件上，為商戶發聲如果他能當選，對華埠是好事。

目前，有多人宣布競選下一任市長。除現任市長、溫和派陣營的布里德，還有非營利組織創始人、李維斯·斯特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人丹尼爾‧羅偉（Daniel Lurie），前市長麥法恩（Mark Farreell）、現市議員安世輝（Ahsha Safaí）等。 根據初期的民調，丹尼爾‧羅偉的支持率暫時領先。

佩斯金現年59歲，20多年來一直是金山進步派別的固定成員。目前是他第四個任期，代表第三區，該區涵蓋金融區、聯合廣場、華埠、北海灘、諾布山和俄羅斯山。預計在2025年1月卸任。在過去24年中擔任市議員的時間超過17年。

佩斯金周四在接受採訪時說，他當然「對競選市長的想法有所期待」，但他最近一直專注於在初選中通過可負擔住房債券。他說，還沒有宣布競選市長，也沒有任何近期計畫。

沒想到形勢急轉，兩位不願透露姓名的消息人士稱，佩斯金在最近告訴他們，將加入市長角逐。根據規定，佩斯金須在6月11日之前正式宣布參選。

紀事報最近的一項民意調查發現，在可能的選民中，約有44%的人認為自己是進步人士，但他們並沒有市長的首選。報導認為，佩斯金將立即成為最能獲得進步選民支持的候選人。

邵旗謙表示，佩斯金任職政府20年經驗，對市府運作深刻。長期擔任市議員，對華埠知之甚深。一直幫華埠出聲。地鐵施工太久，影響商戶生意，他幫助爭取賠償。華埠遭遇大規模的「美國殘疾人士法案」（ADA）訴訟，他一直出聲。因收到匿名舉報，華埠商戶店面的鐵門或是門頭遮陽棚，違反金山建築規範安全條例，百餘商戶收到市樓宇檢查局的罰單。佩斯金也積極幫商戶發聲爭取特赦。

「他一直都和華埠有商有量。若競選市長，華埠很多人會支持。如果當上市長，對華埠也有好處，會讓華埠更加昌隆。」

根據舊金山紀事報2月29日晚間的報導，轄區包含華埠的舊金山市議長佩斯金準備參加1...
根據舊金山紀事報2月29日晚間的報導，轄區包含華埠的舊金山市議長佩斯金準備參加11月的市長競選。（記者劉先進／攝影）

華埠 地鐵 舊金山

上一則

中央地鐵客流量低 華埠商家失望

延伸閱讀

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
解決可負擔住房危機 佩斯金促支持A提案

解決可負擔住房危機 佩斯金促支持A提案
潮商基金會團拜 慶祝農曆新年

潮商基金會團拜 慶祝農曆新年
美國潮商基金會新春團拜會 眾民選官員道賀

美國潮商基金會新春團拜會 眾民選官員道賀
舊金山首位非公民選務委員 黃穎筠創造歷史

舊金山首位非公民選務委員 黃穎筠創造歷史

熱門新聞

特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

2024-02-28 13:06
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

2024-02-29 00:13
歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國