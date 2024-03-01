舊金山議長佩斯金 傳將角逐市長

佩斯金（右）參加2月24日農曆新年遊行，所穿T恤寫著自己的中文綽號「鬍鬚佬」，展現親民形象。（記者劉先進／攝影）

根據舊金山 紀事報2月29日晚間報導，轄區包含華埠 、被喻為進步派的舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）已私下告知相關人士，準備參加11月的市長競選。

華埠商戶聯會會長邵旗謙（Edward Siu）對本報表示，佩斯金深知華埠，屢次在修地鐵 補償商戶，華埠遭遇大規模的「美國殘疾人士法案」（ADA）訴訟等事件上，為商戶發聲如果他能當選，對華埠是好事。

目前，有多人宣布競選下一任市長。除現任市長、溫和派陣營的布里德，還有非營利組織創始人、李維斯·斯特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人丹尼爾‧羅偉（Daniel Lurie），前市長麥法恩（Mark Farreell）、現市議員安世輝（Ahsha Safaí）等。 根據初期的民調，丹尼爾‧羅偉的支持率暫時領先。

佩斯金現年59歲，20多年來一直是金山進步派別的固定成員。目前是他第四個任期，代表第三區，該區涵蓋金融區、聯合廣場、華埠、北海灘、諾布山和俄羅斯山。預計在2025年1月卸任。在過去24年中擔任市議員的時間超過17年。

佩斯金周四在接受採訪時說，他當然「對競選市長的想法有所期待」，但他最近一直專注於在初選中通過可負擔住房債券。他說，還沒有宣布競選市長，也沒有任何近期計畫。

沒想到形勢急轉，兩位不願透露姓名的消息人士稱，佩斯金在最近告訴他們，將加入市長角逐。根據規定，佩斯金須在6月11日之前正式宣布參選。

紀事報最近的一項民意調查發現，在可能的選民中，約有44%的人認為自己是進步人士，但他們並沒有市長的首選。報導認為，佩斯金將立即成為最能獲得進步選民支持的候選人。

邵旗謙表示，佩斯金任職政府20年經驗，對市府運作深刻。長期擔任市議員，對華埠知之甚深。一直幫華埠出聲。地鐵施工太久，影響商戶生意，他幫助爭取賠償。華埠遭遇大規模的「美國殘疾人士法案」（ADA）訴訟，他一直出聲。因收到匿名舉報，華埠商戶店面的鐵門或是門頭遮陽棚，違反金山建築規範安全條例，百餘商戶收到市樓宇檢查局的罰單。佩斯金也積極幫商戶發聲爭取特赦。