舊金山7地方提案 3/5投票決定

舊金山選務處已準備就緒等候民眾投票。（記者李怡／攝影）

舊金山 選民將在3月5日的選舉中投票表決七項地方提案。這些提案關乎教育、公共安全，以及房屋等大眾關心的議題。多數提案的通過，需要選民51%的簡單多數支持率。根據舊金山選務處的資訊，七大提案主要資訊如下。

A提案，可負擔房屋債券案(Affordable Housing Bonds)。提案透過發行公共債券的方式借貸最多3億元，用於建設或建造可負擔性住房，包括為長者，無家可歸者婦女、弱勢女性群體、基礎勞工，低收入群體等提供可負擔住房。

B提案，警員總人數由現有稅制或加稅決定(Police Officer Staffing Levels Conditioned on Amending Existing or Future Tax Funding)。提案提議修改市立憲章，要求舊金山必須達到最低要求的警員人數。選民可透過修改稅制或加稅，以籌集稅金資助達到最低要求的警員人數。

C提案，更改辦公大樓用途，減免房屋轉讓稅(Real Estate Transfer Tax Exemption and Office Space Allocation)。此提案規定在2030年1月1日之前，如將商業住宅轉為住宅用途，可減免轉讓稅。這項豁免適用於面積不超過 500 萬平方呎的物業。

D提案，監督地方官員道德法規(Changes to Local Ethics Laws)。提案內容經舊金 山道德委員會一致投票通過，將嚴格市道德法，包括擴大禁收禮品範圍，並制訂一 套規則，禁止官員參與非工作活動等要求。

E提案，擴大警局政策及程序自由法案(Police Department Policies and Procedures)。提案將擴大舊金山警局的執法自由度，如遇到嫌犯時是否決定追捕，或是否可使用高科 技如無人機等逮捕工具，減少警察委員會對警察的過多繁文縟節的限制。

F提案，領取市府福利 者，需接受非法濫用藥物檢測及治療。提案要求任何接受市府福利者，必須接受藥物濫用檢測，或是接受合理治療計畫，才可領取 領取福利金。