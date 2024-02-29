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不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

聯合廣場梅西熄燈 金山部分文化終結

編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山梅西百貨開業77年，早已成為當地文化的一部分。（電視新聞截圖）
舊金山梅西百貨開業77年，早已成為當地文化的一部分。（電視新聞截圖）

即將吹熄燈號的舊金山梅西百貨（Macy′s）於1947年10月16日在聯合廣場開幕。當年早在開幕前幾個月，梅西百貨就開始在舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）刊登全版廣告，並高調展開一系列行銷活動。

舊金山梅西是美國西部開設的第一家梅西百貨。當時的舊金山市長拉芬（Roger Lapham）在其聯合廣場建築翻新工程峻工儀式上說：「舊金山歡迎這座偉大的新建築為我們帶來進步，並歡迎舊金山梅西百貨加入本市的精品店行列。」

77年後，現任市長布里德（London Breed）27日證實，舊金山梅西旗艦店即將走入歷史。這一消息不僅是一家百貨店的關閉，更代表舊金山部分文化的終結。

紀事報報導，舊金山梅西百貨的創辦是一項偶然。1945年，兩位金融大亨，紐約梅西百貨公司高層賓漢（Wheelock H. Bingham）和舊金山百貨公司高層卡斯特羅（Joseph V. Costello）在中央公園偶遇，兩人聊了他們的狗和工作，最後聊出一項商業交易。

1947年初，這項交易祕密完成，卡斯特羅曾任總裁的歐康納莫法特百貨公司（O′Connor, Moffatt & Co.）被賣給梅西百貨，原建築耗資650萬元翻新擴建，成為芝加哥以西最大的百貨公司。

這間面積40萬平方呎的新梅西百貨重新定義了零售業，將單純的購物重新定義為生活風格。這棟聯合廣場的地標慶祝每款新電視、新電玩和新服飾的上市，即使是1948年新裝設的自動電扶梯也要用巨型剪刀剪綵慶祝一番。

1982年，梅西百貨在聯合廣場舉行了一場時裝秀，請來當紅的49人隊球星蒙塔納（Joe Montana）和克拉克（Dwight Clark）為愛迪達運動服站台當模特兒。2008年，英國足球明星貝克漢（David Beckham）也前來為他代言的內褲廣告站台。

梅西百貨儼然已成為舊金山文化的一部分，它讓當時位於市場街的一般工薪階級百貨公司Emporium和另一家位於聯合廣場的高級百貨公司City of Paris黯然失色。梅西百貨占據了聯合廣場四分之三的面積，感覺就像是舊金山的零售中心，甚至是整個加州的零售中心。

隨著舊金山旗艦店的成功，梅西百貨在加州也愈開愈多。到1978年，加州已有22家梅西百貨。在20世紀下半葉，沒有人能預測到舊金山梅西百貨會有走入歷史的一天。

根據紀事報的報導，布里德在一份聲明中表示，在找到建築的買家之前，舊金山梅西百貨不會關閉。

梅西百貨 舊金山 加州

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