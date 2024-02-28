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舊金山芭蕾舞團收到最大單筆捐款6000萬

記者王子涵／舊金山報導
舊金山芭蕾舞團（SF Ballet）近日收到一名匿名捐贈者6000萬元的捐款，創造了該團歷史上最大的一筆捐款。（舊金山芭蕾舞團提供）
舊金山芭蕾舞團（SF Ballet）近日收到一名匿名捐贈者6000萬元的捐款，創造了該團歷史上最大的一筆捐款。（舊金山芭蕾舞團提供）

舊金山芭蕾舞團（SF Ballet）近日收到一名匿名捐贈者6000萬元的捐款，創造了該團歷史上收到最大的一筆捐款，同時也是美國所有芭蕾舞團收到最大的一筆捐贈之一。該團計畫將其中的5000萬元幫助舞團創作新作品，另外1000萬元用於舞團財務和運營成本。

今年1月，舊金山芭蕾舞團新任藝術總監羅霍（Tamara Rojo）創作的首個演出季，在舊金山進行全球首演。這部由音樂製作人Floating Points編曲、Aszure Barton編舞的作品收到廣泛好評，將於4月再次上演。

羅霍表示，這筆前所未有的捐款能夠幫助舞團引進更多優秀的作品，並支持更多新生代的編舞家進行表演。她對捐贈者十分感激，認為這能提高藝術創新的動力。「我來到舊金山的目標就是幫助舞團吸引個更多新的觀眾，擴大劇目。而這份禮物讓我們能夠投資像凡人這樣的作品，與眾多才華橫溢的舞者合作，改變芭蕾舞的創作方式。」

為加大對新作品和人才培養的投入，舊金山芭蕾舞團組建了「創作之家」，為舞團成員、學生和藝術家提供交流的機會。舞團臨時執行長Arturo Jacobus表示，這樣的項目需要資金的支持，這有助於幫助舊金山芭蕾舞團成為一個世界知名的芭蕾舞團，保證財務的穩定、可持續的發展。

舊金山 投資

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