思科灣區裁員 730職位受影響

思科公布灣區裁員人數，整個地區約有 730 個工作崗位將受到影響。（美聯社）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，科技巨頭思科（Cisco）透露了作為其裁員 5%計畫的一部分，有多少灣區 員工將被裁去。

根據向州和地方官員提交的監管文件，整個地區約有730個工作崗位將受到影響，其中包括聖荷西（San Jose）的447個職位、密爾比達（Milpitas）的174個職位和舊金山的108個職位。

作為其更廣泛重組努力的一部分，這家聖荷西公司計畫裁減4200多個職位。根據提交給「加州就業發展局」（Employment Development Department）的文件，灣區的裁員計畫將於4月15日進行。

在本月早些時候公布的最新季度報告中，思科公司報告的收入為128億元，與上年同期相比下降了6%。該公司還將年度營收預期調整為515億至525億美元，低於此前預測的538億至550億元。

「我們將繼續根據未來的增長機會調整投資，」思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在一份聲明中說。「我們的創新是日益互聯的生態系統的中心，並將在客戶採用人工智慧AI及確保其組織安全的過程中發揮關鍵作用。」

截至去年，思科共有8萬4900名員工，在本輪裁員潮之前，思科曾在2022年底裁員約4000人，占員工總數的5%。去年，思科在南灣總部又裁員350人。

總部位於舊金山的網絡安全公司和數據軟體公司Splunk在被思科以280億元收購之前，也裁減了約7%的全球員工，約537人。

最近幾個月，許多科技公司都進行了裁員，它們包括DocuSign、亞馬遜（Amazon）、Snap、Okta、PayPal、Block、Zoom、Salesforce、eBay和Google。