萬人攢動 金山華埠元宵街會迎高潮 市長到訪、市議長中文拜年

舊金山元宵街會第二天民眾熱情不減。（記者李怡╱攝影）

舊金山華埠 元宵節街會25日迎來第二天，民眾熱情不減，依舊是萬人攢動，將全市慶祝中國農曆新年的系列活動推向了最高峰。

街會現場伴隨著響亮的鑼鼓、醒獅和武術表演吸引眾民駐足觀看，節日氣氛熱烈。各項獨具中國傳統特色的表演，讓身在海外的華人 感到親切。

華裔居民Jack Wang說，對在美華人來說，春節這一文化元素應該代代相傳下去。應該有社區獨特的慶祝方式。當天在舊金山華埠舉辦的元宵街會，就是一個很好的方式。不只是華裔，讓其他族裔也參與到慶祝中來，體現了舊金山多元包容的城市文化。

舊金山市議長兼第三區市議員佩斯金與諸多民選官員，在街會前到華埠為華裔社區和小商業主們拜年，用中文為大家送上龍年祝福，並表示在社區重要的節日農曆新年之 際，很高興看到大家齊聚在華埠並在此度過歡樂的時光。希望之後可以提供民眾更多互動的地方，同時帶動華埠的經濟發展增添社區活力。官員表示，保障慶祝節日期間，社區的安全和清潔是市府各部門應盡的職責。

舊金山城市族裔多元，每年都會舉辦許多族裔傳統慶祝活動，春節街會是華人的節日慶典。市長布里德、市行政官的朱嘉文、州參議員威善高、估值官郭華健、市大校董王兆倫、縣警辦公室公共事務主任吳毅以及社區代表招霞等，均到訪華埠祝賀並送上新年祝福。民選官員也為華埠商戶代表送上賀狀，以感謝對社區的貢獻。

街會期間，華埠擺滿了各種攤位，吸引民眾前來購物休閒。其中包括美食、手工藝、中華文化推廣，以及醫療義診攤位等。連串表演的文藝節目，將街會氣氛推向高潮。

在慶祝熱鬧的街會之餘，舊金山縣警察局辦公室主任周朝彪與警局職員提醒民眾，千萬注意節日安全，如遇到安全危機或見到別人遇到危機，應及時撥打911報警電話，如遇到危險但不緊急的情況請撥打311或非緊急報警電話（415）5530-123。