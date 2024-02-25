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市長話金山／市中心復甦 公共安全續進展

記者江碩涵／聖荷西報導
市長布里德參與農曆年活動。（市長布里德辦公室提供）
市長布里德參與農曆年活動。（市長布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

在整個2月期間，舊金山每個角落都洋溢活力氣氛和不同農曆新年慶祝活動。感謝所有努力組織市內不同慶祝活動的人士和組織。在此恭賀中華總商會昨晚的農曆新年花車遊行圓滿結束。龍象徵進步和力量，我們將繼續努力應付眼前重要的工作：

健康的市中心有利社區

2023年，我推出了「舊金山未來路線圖」，以振興市中心，並在舊金山作為地區經濟領袖和全球新科技領袖持續成功的基礎上再接再厲。市中心的成功對我們全市尤其重要，我們的公園、圖書館、公共汽車、警察和許多公共服務都是由強勁的經濟所資助。

我們在此路線圖下的倡議和計畫正在取得正面成果：截至今年，辦公室出席率增長了23%，舊金山國際機場亦恢復到疫情前的水準，每月有近700家不同企業開業。

隨著我們適應不斷變化的工作模式，我們不能再依賴朝九到晚五的市中心。我們將努力建立一個有住房、大學、藝術和娛樂用途的全天候社區。

擬修法加速新業務批准

我動議延長首年免費計畫，該計畫免除新型和擴張小商業的首年許可證、牌照和商業註冊費。

自計畫在2021年推出以來，首年免費計畫已經免除了超過6200家商業的費用。在此計畫以及我們透過修改法律來縮短新業務批准時間的改革，讓在舊金山開設小商業比起以往任何時候都更容易。

協調執法促再降犯罪率

透過我們協調執法工作，並從州和聯邦政府獲得更多支援，不同社區正看到改變。

2023年，舊金山居民看到的犯罪率在過去十年中最低，今年我們亦正在繼續在這方面取得進展。2024年1月，與去年的1月相比，結果顯示：

•財產犯罪下降了32%

暴力犯罪下降了11%

做好眼前工作非常重要，亦感謝大家在不同的場合與我交談心得。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長倫敦．布里德

市長布里德參與農曆年活動。（市長布里德辦公室提供）
市長布里德參與農曆年活動。（市長布里德辦公室提供）
市長布里德參與農曆年活動。（市長布里德辦公室提供）
市長布里德參與農曆年活動。（市長布里德辦公室提供）

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