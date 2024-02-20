加州首購族免頭款申請 4月啟動

今年4月加州住房金融局將推出第二論「加州夢共享貸款計畫」，幫助首購族購屋，但申請內容有些改動。（美聯社）

KQED電視台報導，加州 住房金融局（CalHFA）去年針對首購族推出的首輪「加州夢共享貸款 計畫」（California Dream for All Shared Appreciation），11天內耗盡約3億元資金。今年4月將推出第二輪貸款計畫，但申請內容有些改動。加州住房金融局發言人強森（Eric Johnson）表示，這次將有2億5000萬元資金，預計幫助1600人至2000位新申請者。

非營利住房研究和倡議組織、加州社區建設者（California Community Builders）執行長布瑞耐斯（Adam Briones）表示，首輪加州夢共享貸款計畫並未達到當初規畫人員希望的地理覆蓋範圍，也未達到預期人口目標。

第一輪計畫資金共幫助近2200位首購族。但根據CalHFA，只有3%受助者為非裔，白人35%，西裔33%，亞裔 19%。布瑞耐斯認為，資金並未平均按照地理分配，各族裔住房率差異並未獲得改善，且沙加緬度居民份額不成比例。

強森表示，今年第二輪申請的變化，希望解決這些差異。以下是申請時所需資訊。

根據該計畫，加州政府將支付高達20%的房屋成本。這筆錢是當出售房屋時，才需無息還款，然貸款者還需償還房屋增值的20%。若購買價值60萬元房屋，十年後以70萬元售出，需償還最初12萬元頭期款與額外的2萬元。

與去年一樣，申請者需為加州居民（公民、綠卡或其他方式定義合格的外國人）首購族。與去年不同的是，申請者中至少有一人需是第一代購屋者，這意味著他們父母目前在美國並無房產，確保該計畫用於真正需要資金者。

去年，該地區收入中位數的150%居民可申請，今年門檻降至該地區收入中位數的120%。收入限制範圍，從聖塔克拉拉縣（Santa Clara）的28萬7000元，到該州一些農業地區，如弗雷斯諾縣13萬2000元不等。申請者信用評分需達到680分，債務與收入比不超過45%。

申請者要做的第一件事是找到一家經CalHFA批准，提供加州夢共享貸款計畫的機構，以獲得該機構預先批准，申請者需拿到預先批准信才能在4月提出申請。

之後，申請者需參加五至六小時的購屋者教育課程，和一小時共享貸款的運作方式課程，可上calhfadreamforall.com註冊。被選中獲得貸款計畫者，有90天時間尋找夢想之家。

與2023年第一輪貸款先到先得方式不同，今年將進行抽籤。強森說，若申請者的表格有錯，CalHFA會與申請者合作修改。