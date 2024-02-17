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舊金山衆議員楊馳馬辦新春午宴 與華裔耆老交流

記者楊逸辰／舊金山報導
加州眾議員楊馳馬在華埠主持午宴，匯集了約50位來自社區組織「加州住客之友團盟」的華裔老年人士。（記者楊逸辰／攝影）
加州眾議員楊馳馬在華埠主持午宴，匯集了約50位來自社區組織「加州住客之友團盟」的華裔老年人士。（記者楊逸辰／攝影）

代表舊金山田德隆區、華埠與南市場街區的加州眾議員楊馳馬（Matt Haney），15日在華埠主持了一場午宴，匯集了約50位來自社區組織「加州住客之友團盟」（California Friends of Tenants Caucus，簡稱住客團盟）的美國華裔老年人士。這項活動旨在為老年人提供一個平台，討論影響社區的問題。

楊馳馬表示，當下對於舊金山華裔居民來說是重要時刻，也是應該回報社區的適當時刻。這些老人是他的親朋好友、是他的支持者，他們之中有很多重要的社區領袖。在新年開始的時刻，人們慶祝春節，更應該恭祝這些為社區做出過貢獻的人，應該保證他們在新年佳節有機會吃一頓大餐，也能為他們帶來好運，讓社區成員團結。

加州眾議員楊馳馬在華埠主持午宴，與活動上的華裔老年人士握手。（記者楊逸辰／攝影）
加州眾議員楊馳馬在華埠主持午宴，與活動上的華裔老年人士握手。（記者楊逸辰／攝影）

自從楊馳馬在2022年當選加州眾議員起，他每年都會幫華埠的居民們舉辦新春午宴，今年已是第三年舉辦這一活動。

楊馳馬提出，他對舊金山老年人士最擔心的議題，就是他們的安全。他說，許多老人告訴我們，他們害怕在他們的街區周圍走動，害怕去乘坐公共交通，「我為對抗威脅他們安全的仇恨犯罪做了很多，在公共交通安全、零售店安全方面注入了很多心血」。 

第二個最大的問題，在楊馳馬看來，則是老年居民負擔生活的能力。他表示，政府應努力確保老年人士可以負擔得起在城市中的生活費用，建造足夠數量的可負擔住房、保護老年人不被驅趕出戶，這是一大應該優先考慮的問題。

「加州住客之友團盟」代表周禮樵說，楊馳馬在當選後的兩年裡做的成績甚佳。（記者楊逸...
「加州住客之友團盟」代表周禮樵說，楊馳馬在當選後的兩年裡做的成績甚佳。（記者楊逸辰／攝影）

楊馳馬想對生活上還有困難的老年人說，就算城市在面對困難時刻，老年人獲得的支持保障依然應是政府的優先項目。老年人已為他們的家庭、城市的經濟做出了貢獻，政府應該支持他們、確保他們過上安全、有尊嚴的生活。

他強調，自己做為州眾議員會，優先推動對可負擔房屋的支持，同時也會推動對老年人的幫助，如食物支持、對生活不便人士的支持和社會安全等，保證他們可以從州和城市獲得幫助。

「加州住客之友團盟」代表周禮樵表示，今年的活動和前兩年相比，參與人數增長了很多。楊馳馬在兩年前競選之前就已和華埠的老人家進行了很多的溝通。

周禮樵說，楊馳馬在當選後的兩年做的成績甚佳，「他所做的最棒的事情，就是幫助改善了租客的條件，保護了租客的權益，推動了更多可負擔房屋的建設」。

加州 華埠 眾議員

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