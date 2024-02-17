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保護加州柑橘產業 選購無蟲害產品

沙加緬度訊
加州居民須謹記在春節饋贈柑橘時，不要傳播害蟲和植物疾病。（受訪者提供）
加州居民須謹記在春節饋贈柑橘時，不要傳播害蟲和植物疾病。（受訪者提供）

隨著龍年到來，為確保新春期間所饋贈的柑橘類水果能夠體現出其所象徵的財富、吉祥和興旺，柑橘害蟲與疾病防治計畫（Citrus Pest & Disease Prevention Program，簡稱CPDPP）建議採取以下措施，以保障加州民眾所喜愛的柑橘能夠永續長存。

一種名為亞洲柑橘木虱（Asian citrus psyllid，簡稱ACP）的昆蟲正在全加州蔓延，威脅著本地種植的柑橘樹以及整個加州的柑橘產業。這種害蟲能傳播一種名為黃龍病（Huanglongbing，簡稱HLB）的危險植物疾病，導致柑橘樹死亡。雖然它對人類或動物無害，但該疾病對柑橘樹卻是致命的，而且目前無法治療。

您可以從信譽良好的商店購買健康的，無蟲害的橘子、柚子、金桔和其他柑橘類水果，以確保在佳節期間向親友贈送的柑橘是乾淨和無蟲害的。

阻止HLB傳播的最佳方式是預防ACP的擴散。目前在洛杉磯橙縣、聖貝納迪諾縣、聖地亞哥縣、河濱縣和文圖拉縣等地區已有超過7000棵民居的柑橘樹確認患上HLB。

加州有60%的屋主擁有柑橘樹，對於保護本州的柑橘文化，他們擔當著重要角色。我們呼籲大家保護自己後院的柑橘樹，主動檢查是否有害蟲和疾病的跡象。

CPDPP提供以下額外建議，以幫助防止ACP、HLB和其他害蟲與疾病的傳播：

定期檢查樹木

每月或每次澆水、噴灑或修剪樹木時檢查ACP（通常會在新長出的葉片上找到）和HLB的症狀。

與農業檢查員合作

與州和縣的農業檢查員合作，他們可能會檢查您所在地區的樹木。如果您看到農業檢查員，即意味著您家附近可能發現ACP或HLB。

查詢當地檢疫情況

洛杉磯、橙縣、聖貝納迪諾縣、聖地亞哥縣、河濱縣和文圖拉縣已發現HLB，這些地區已建立了HLB檢疫區，禁止柑橘進出。加州的其他地區還為入侵性果蠅種群建立了額外的檢疫區，限制自家種植的農產品離開種植地，也不得饋贈任何來自這些地區的農產品。欲了解有關全加州的入侵性果蠅檢疫的更多訊息，請訪問CAFruitFly.com。

慎重嫁接

在嫁接柑橘樹時，僅使用有來源證明文件的註冊接穗。

讓螞蟻遠離柑橘樹

螞蟻會保護ACP等害蟲。在柑橘樹週圍放置螞蟻餌劑，並按照產品的標籤說明使用。

HLB會影響所有柑橘品種。如果您認為您發現了ACP或HLB，請撥打加州熱線800-491-1899。

欲了解更多關於預防ACP和HLB的訊息，請訪問CaliforniaCitrusThreat.org。

關於柑橘害蟲與疾病防治計畫

柑橘害蟲與疾病防治計劃（Citrus Pest and Disease Prevention Program）是一項由加州柑橘種植者資助，加州食品與農業部管理的行動計畫，致力於防治威脅加州柑橘樹的嚴重蟲害和疾病。

加州 洛杉磯 橙縣

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