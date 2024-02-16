2023年Q4房價 聖荷西全美最貴 沙林那漲17.1%

全美房價最高的地區，前十名有八個在加州。（美聯社）

「全國房地產商協會」（National Association of Realtors）2023年第四季的房價 報告指出，加州 兩個都會區是全美漲幅最高的前十名，八個地區的房價是全美最高的前十。

蒙特瑞縣沙林那都會區（Salinas）獨棟屋的房價上升17.1%、全美第五，中位價為99萬3900元。南加州橙縣安那罕－聖塔安那－爾灣 都會區（Anaheim- Santa Ana-Irvine）上漲14.8%、全美第十，中位價129萬9500元。

沙林那與安那罕－聖塔安那－爾灣都會區漲幅雖然驚人，但整體房價還是不如聖荷西－桑尼維爾－聖塔克拉拉都會區（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara）的中位價175萬300元（年增11%）。

全美第二高才是安那罕－聖塔安那－爾灣都會區。第三為舊金山－屋崙－海沃（San Francisco-Oakland-Hayward），中位價125萬1000元、年增4.3%。第五名為漲幅第一的沙林那都會區。

第六是聖地牙哥－卡爾斯巴（San Diego-Carlsbad），中位價93萬1600元、年增8.7%。第七是奧克斯納－千橡市－范杜拉（Oxnard-Thousand Oaks-Ventura），中位價91萬6800元、年增7.9%。

第八第九還是在加州，分別是聖路易斯奧比斯波－帕索羅布爾斯（San Luis Obispo-Paso Robles）的91萬2100元、年增5.7%，與洛杉磯－長堤－格蘭岱（Los Angeles-Long Beach-Glendale）的88萬4400元、年增6.7%。

整個看下來會發現，前十高有八個在加州。房地產協會指出，全美85%的城市房價都漲，34個漲幅還達兩位數，中位價39萬1700元，年增3%。