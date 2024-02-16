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矽谷托兒費加州最高 嬰兒日托平均每周516元

編譯組╱綜合報導
矽谷托兒支出冠加州，經常可見許多家庭支付收入40%或更多用於兒童保育，遠高於美國衛生與公共服務部門定義的可負擔範圍。(圖取自「First 5 Santa Clara County」臉書)
矽谷托兒支出冠加州，經常可見許多家庭支付收入40%或更多用於兒童保育，遠高於美國衛生與公共服務部門定義的可負擔範圍。(圖取自「First 5 Santa Clara County」臉書)

一項全國性調查將加州托兒費用列為最高的五個州之一。矽谷托兒費用名列加州之冠，嬰兒日托平均每周516元、學齡前班每周平均394元。

根據「Care.com」對2000名14歲以下兒童家庭進行全國性調查，加州在保育(nannying)、托兒(babysitting)與嬰兒日托(infant day care)服務費用最難以負擔，分別排名第三、第二與第五。加州人平均每周支付保育費用為890元、托兒費用支付197元、嬰兒日托支付304元。保育托兒費用最便宜的州，包括奧克拉荷馬州、密西西比州、路易斯安那州。

根據「2023年矽谷聯合創投指數」(2023 Joint Venture Silicon Valley Index)，矽谷兒童保育成本更高，2022年嬰兒照護平均每年費用為2萬6830元、約為每周516元。學齡前兒童保育費用為平均每年2萬500元、每周394元。指數將矽谷定義為聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、阿拉米達縣與聖他克魯茲縣的部分地區。

兒童權益組織「First 5 Santa Clara County」主管艾柏林(Heidi Emberling)表示，經常看到許多家庭支付收入40%或更多用於兒童保育，遠高於美國衛生與公共服務部門定義的可負擔範圍。根據2023年人口普查，聖縣5.1%居民年齡在5歲以下，20.3%居民年齡在18歲以下。艾柏林告訴矽谷地方新聞媒體「San José Spotlight」，兒童保育服務提供堅實基礎，若沒有兒童保育，工薪家庭就無法在任何產業工作。

聖縣教育委員會前會長羅斯(Claudia Rossi)為註冊護士。她說，每日看到負擔不起托兒費用所帶來的影響，尤其在移民社區，家長仰賴家人照顧嬰幼兒，但有些人無法承擔托兒責任。當無法負擔托兒費用時，填補此一空缺者、通常是較年長兄姊與年邁父母，對任何人都沒有好處。

矽谷 加州 奧克拉荷馬州

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