金山前市長麥法恩回鍋 參選挑戰布里德

舊金山第44任市長麥法恩準備在11月挑戰市長布里德，重拾舊業。（美聯社）

據「舊金山 標準報」（San Francisco Standard）報導， 舊金山第44任市長麥法恩（Mark Farrell）周一（12日）向選舉部提交了文件，準備在11月挑戰市長布里德（London Breed），重拾舊業。

在選舉部的網站上，他被期待已久的參選仍被列為 「待定」，可能是因為法雷爾尚未完全提交所有提名文件或支付必要的費用。不過，舊金山道德委員會（San Francisco Ethics Commission）網站上的記錄也顯示，一個名為 「馬克-麥法恩競選2024年市長 」的委員會已於2月5日提交了初步申請。

麥法恩加入市長競選已有數月在醞釀中。去年，一個名為「Draft Mayor Mark」的網站創建，「標準報」本月早些時候報導稱，這位49歲的Thayer Ventures（一家專注於旅遊和交通技術的投資 公司）董事總經理正在招募人員以出現在他的競選廣告裡。

2017年12月，李孟賢（Ed Lee）市長去世後，麥法恩擔任了六個月的市長。布里德在李去世後立即被任命為代理市長，而麥法恩是通過議會的一項有爭議的任命接替布里德的，麥法恩在議會代表瑪連納（Marina）區工作了七年。

麥法恩在市長競選中還有一些工作要做，因為已經有多位實力強勁的競爭者參加了競選。布里德、議員安世輝（Ahsha Safaí）和非營利組織創始人羅瑞德（Daniel Lurie）自去年以來都一直在開展競選活動。

麥法恩沒有立即回應置評請求。