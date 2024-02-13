華埠縱火危險破壞行為 布里德：盡力追究

在大火被撲滅後，無人車車頂已經「消失」，車輛徹底損毀。(舊金山消防局提供）

10日初一深夜，一輛自駕車 在途徑華埠 Jackson街時被數十人惡意攔停。鬧事者從用滑板惡意砸爛車窗，到最終在車內放置爆竹燒毀汽車，舊金山 全市都感到震驚與氣憤。事發的第三天，舊金山市長布里德（London Breed）12日發表聲明，稱市府要盡力追究肇事者的責任。

聲明表示，這起偶然事件是危險的破壞性行為。華埠是舊金山人口最密集的社區之一，任何火災都可能在擁擠的建築物蔓延，危及居民、家庭和商業。「感謝舊金山消防局的快速響應，警局正在調查此案。這是一種不可接受的行為，犯罪不會在舊金山有容身之所，我們將盡力追究肇事者的責任。」

布里德表示，在農曆新年的第一天，華埠社區成千上萬的人走上街頭，到處都是慶祝活動，展現了城市最好的一面。在譴責破壞行為的同時，千萬不要忘記城市的本質。舊金山是一個珍惜農曆新年慶祝和傳統的城市，尊重文化遺產和多樣性，同時也擁抱新興技術，如自動駕駛汽車。