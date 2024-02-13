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李志威競選辦開幕 多位亞裔社區領袖站台

記者王子涵／舊金山報導
李志威（左三）競選辦公室開幕，多位亞裔社區領袖為其站台。（記者王子涵╱攝影）
李志威（左三）競選辦公室開幕，多位亞裔社區領袖為其站台。（記者王子涵╱攝影）

距離3月5號加州初選只剩三個星期，參選加州第19區眾議員的李志威（David Lee）在12日大年初三舉辦競選辦公室開幕儀式，多位亞裔社區領袖為其站台。

李志威的競選辦公室位於列治文區Geary街5418號。他將以此作為出發點，向第19區內不同社區的選民叩門拜票，爭取支持。

多位亞裔社區領袖前來祝賀李志威競選辦「開工大吉 」，包括前加州参議員藍諾（Mark Leno）、前舊金山市議員金貞妍、前市議會主席余鼎昂、前市議員李麗嫦、德利市副市長馬格巴爾（Rod Daus-Magbual）。

李志威表示，龍年時滿懷感恩和期待的一年，要繼續努力確保長者能夠安全的行走在街道上，為家庭提供經濟支持，讓所有的孩子進入世界一流的公立學校。

藍諾表示，李志威是一名教育家和社區領袖。他能夠與不同的社區展開溝通交流，找到人性共通的重要領域，這也是一名民選官員最重要的職責。擁有14年在州府工作的藍諾坦言，李志威的競選對手得到大量資金的支持。但他相信人民的力量最終能夠獲勝。他鼓勵李志威為社區而戰，為沒有發言權的弱勢群體而戰。

李麗嫦表示，她是列治文區長期的居民，該社區六成以上都是租客。李志威會保護租客的權益，為工人階級、長者和華人挺身而出。

李麗嫦還強調亞裔參政的重要性。她指出，第19區內有46%人口為華裔，約30%選民為華裔，華裔必須要有自己的代表。目前舊金山市議會僅剩下一位華裔市議員，州議會中比例更少。「若李志威接棒現任第19區眾議員丁右立的席位，這對於華裔社區將是個好消息。」

李志威的主要競爭對手為舊金山第二區市議員司嘉怡（Catherine Stefani），後者去年3月宣布競選。司嘉怡團隊曾批評李志威缺乏政治經驗。

李志威回應，丁右立與藍諾在州議會中有著豐富的工作經驗，他們是真正的專家，得到他們的強力背書是對自己能力的肯定。

李志威表示，目前最重要的事，就是所有選民在3月5日出來投票。

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