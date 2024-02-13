我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

舊金山見證歷史 同性婚姻立法20周年

編譯組╱綜合報導
2024年2月12日是舊金山市同性婚姻立法20周年。圖為2015年美國最高法院裁決，全國50州同性婚姻合法化，各界在舊金山市府前慶祝情景。(取自舊金山縣市府臉書)
2024年2月12日是舊金山市同性婚姻立法20周年。圖為2015年美國最高法院裁決，全國50州同性婚姻合法化，各界在舊金山市府前慶祝情景。(取自舊金山縣市府臉書)

現任州長紐森(Gavin Newsom)20年前時任舊金山市長，曾對抗聯邦同性婚姻禁令，爭取舊金山同性婚姻合法。2004年2月12日，舊金山市允許同性伴侶結婚，為當時醞釀已久的民權運動，開心的同性夫妻分享誓言與親吻照片傳遍全國，引發此一世代最重要社會議題。

在舊金山頒發同性結婚證書的決定，由時任市長紐森做出，當時他的第一個市長任期才剛剛過三周，親自主持同性婚禮。自2月12日至3月12日的一個月期間，舊金山市府共發放4039張結婚證書。然而，所有同性婚姻證書後來都被宣告無效，經過11年時間，最高法院做出裁決，同性婚姻才獲得聯邦承認。

在同性婚姻合法化之前，爭取同性婚姻權益人士曾有一個傳統活動：每年情人節前後，同性伴侶都會成群結隊地前往舊金山市政廳領取結婚證書，但每年都被拒絕。直至2004年2月12日，同性伴侶透過說：「我願意」(I do)，創造歷史，這個創舉被稱為「愛的冬季」(Winter of Love)。

紐森在舊金山同性婚姻立法20周年紀念聲明表示，舊金山歷史性「愛的冬季」期間，各種背景民眾聚集一起、捍衛人類尊嚴，必須繼續吸取教訓並保持警惕，保護得來不易的基本權利。

舊金山紀事報報導，很難紀錄共有多少對同性伴侶於2004年結婚，20年之後仍在一起，但隨著同性婚姻在加州與聯邦合法化，許多伴侶再次甚至多次結婚。

路易斯(John Lewis)迄今仍與他2004年成婚的夫婿葛夫尼(Stuart Gaffney)在一起。回憶起2004年2月12日當天，路易斯原本只是想支持每年同性伴侶在舊金山市府前活動，有人告訴他，舊金山縣府書記官正在向同性伴侶頒發結婚證書，他馬上向旁人借手機、打電話給他17年同性伴侶葛夫尼，告訴他快到現場。交換誓言時，葛夫尼淚流滿面，了解這是歷史時刻。

現年61歲的葛夫尼與65歲的路易斯，成為當天首批同性結婚的十對伴侶之一，後來與其他原告一起提出訴訟，最終於2008年推翻了加州同性婚姻禁令，他們於同年又再度結婚、是第二次合法成婚。

1999年當加州向同性伴侶提供家庭伴侶關係時，葛夫尼與路易斯就已申請，主要是為了獲得醫療保健福利，之後也持續參加加州同性伴侶權益的訴訟，爭取婚姻平權，直至2015年最高法院裁決，全美50州同性婚姻合法。

不過民權人士警告，同性婚姻可能仍很脆弱，全國各地對LGBTQ權益的攻擊，其中許多是針對跨性別，正在增加中。若最高法院推翻聯邦保護措施，2022年的「尊重婚姻法」(Respect for Marriage Act)不一定可保護未來的同性夫婦。一年前，保守派法院堆翻羅訴韋德案，法官就曾暗示，同性婚姻可能面臨相似挑戰。

舊金山 加州 紐森

上一則

紐森加速推動全州綠能

下一則

超級盃戰賭城 兩隊州民卻不能下注

延伸閱讀

參議員提案 2026年起商家禁售塑膠袋

參議員提案 2026年起商家禁售塑膠袋
州長紐森增派檢察官 東灣華人歡迎

州長紐森增派檢察官 東灣華人歡迎
紐森加派百餘CHP巡警 增援屋崙治安

紐森加派百餘CHP巡警 增援屋崙治安
紐森目睹零元購 店員當面抱怨政策

紐森目睹零元購 店員當面抱怨政策
連續風暴襲加州 紐森籲做好5準備

連續風暴襲加州 紐森籲做好5準備

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
紀錄顯示陳立人目前已出院入獄。（記者徐蓓蓓╱拼圖）

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

2024-02-07 00:04
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

陳立人案第5次提審仍未出庭 辯方律師稱很不尋常

2024-02-05 20:42
谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人2月9日第六度被法庭提審，他首度現身出庭。（記者葛歆睿／攝影）

陳立人出庭面無表情 檢察官已見過于軒一家人

2024-02-10 01:19

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」