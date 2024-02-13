舊金山見證歷史 同性婚姻立法20周年

2024年2月12日是舊金山市同性婚姻立法20周年。圖為2015年美國最高法院裁決，全國50州同性婚姻合法化，各界在舊金山市府前慶祝情景。(取自舊金山縣市府臉書)

現任州長紐森 (Gavin Newsom)20年前時任舊金山 市長，曾對抗聯邦同性婚姻禁令，爭取舊金山同性婚姻合法。2004年2月12日，舊金山市允許同性伴侶結婚，為當時醞釀已久的民權運動，開心的同性夫妻分享誓言與親吻照片傳遍全國，引發此一世代最重要社會議題。

在舊金山頒發同性結婚證書的決定，由時任市長紐森做出，當時他的第一個市長任期才剛剛過三周，親自主持同性婚禮。自2月12日至3月12日的一個月期間，舊金山市府共發放4039張結婚證書。然而，所有同性婚姻證書後來都被宣告無效，經過11年時間，最高法院做出裁決，同性婚姻才獲得聯邦承認。

在同性婚姻合法化之前，爭取同性婚姻權益人士曾有一個傳統活動：每年情人節前後，同性伴侶都會成群結隊地前往舊金山市政廳領取結婚證書，但每年都被拒絕。直至2004年2月12日，同性伴侶透過說：「我願意」(I do)，創造歷史，這個創舉被稱為「愛的冬季」(Winter of Love)。

紐森在舊金山同性婚姻立法20周年紀念聲明表示，舊金山歷史性「愛的冬季」期間，各種背景民眾聚集一起、捍衛人類尊嚴，必須繼續吸取教訓並保持警惕，保護得來不易的基本權利。

舊金山紀事報報導，很難紀錄共有多少對同性伴侶於2004年結婚，20年之後仍在一起，但隨著同性婚姻在加州 與聯邦合法化，許多伴侶再次甚至多次結婚。

路易斯(John Lewis)迄今仍與他2004年成婚的夫婿葛夫尼(Stuart Gaffney)在一起。回憶起2004年2月12日當天，路易斯原本只是想支持每年同性伴侶在舊金山市府前活動，有人告訴他，舊金山縣府書記官正在向同性伴侶頒發結婚證書，他馬上向旁人借手機、打電話給他17年同性伴侶葛夫尼，告訴他快到現場。交換誓言時，葛夫尼淚流滿面，了解這是歷史時刻。

現年61歲的葛夫尼與65歲的路易斯，成為當天首批同性結婚的十對伴侶之一，後來與其他原告一起提出訴訟，最終於2008年推翻了加州同性婚姻禁令，他們於同年又再度結婚、是第二次合法成婚。

1999年當加州向同性伴侶提供家庭伴侶關係時，葛夫尼與路易斯就已申請，主要是為了獲得醫療保健福利，之後也持續參加加州同性伴侶權益的訴訟，爭取婚姻平權，直至2015年最高法院裁決，全美50州同性婚姻合法。

不過民權人士警告，同性婚姻可能仍很脆弱，全國各地對LGBTQ權益的攻擊，其中許多是針對跨性別，正在增加中。若最高法院推翻聯邦保護措施，2022年的「尊重婚姻法」(Respect for Marriage Act)不一定可保護未來的同性夫婦。一年前，保守派法院堆翻羅訴韋德案，法官就曾暗示，同性婚姻可能面臨相似挑戰。