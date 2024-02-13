49人惜敗 台裔鐵粉倡支持在地球隊

Andrew希望更多的灣區華裔家庭來持灣區球隊，這是家庭與整個在地社區的一種連結方式。（圖／受訪者提供）

超級盃 冠軍賽由舊金山灣區 的49人對上酋長隊，區當地球隊闖入全美冠軍賽，引起居民的熱烈討論。這場史上第二度的延長賽，最終酋長以25：22險勝49人完成二連霸。對49人死忠的鐵粉傷心不已，賽後直接關上電視與手機，不想再看任何球賽訊息。

在灣區長大的台裔49人球迷Andrew Lin，第一場美式橄欖球賽就是和哥哥一起觀看，從此熱愛上這項運動。小時候，他常常和朋友們假裝自己是當紅球星一起玩橄欖球，至今已經支持球隊超過30年。

Andrew Lin說，自己在灣區出生長大，要為49人隊和所有當地隊伍加油，對他來說，支持在地的球隊，是與自己成長的地方建立連結。Andrew不僅是49人隊的球迷，也是勇士隊和舊金山巨人隊的支持者，即便球隊進入低潮艱難的時刻也不離不棄，全心為球隊加油。

他表示，支持在地的球隊，不僅僅是支持一支勝利的球隊，更多是關於對自我生長的地方的認同感。灣區有很多外來人口和非當地長大的人，但所有人都可以來支持灣區的球隊。讓孩子理解這種傳承，並與鄰居、朋友和社區建立這種團結的力量，非常重要。他也感覺到很多朋友和當地人，正在失去支持本地球隊，失去與家鄉的連結。

談到這次的超級盃失利，他難過地說，49人已經第二次進入了超級盃，在這種狀況下輸掉超級盃確實令人心碎。但球隊已經盡了全力並打出一場精采的比賽。學會慶祝和贏得比賽是很棒的，但面對失敗和困境的心境同樣重要。

對於支持灣區在地的球隊，Andrew認為，現在最重要的事情是為下一代創造回憶，並培養他們對運動的熱情並參與其中。體育競賽是一種娛樂，讓所有人都與朋友和家人一起享受的美好時光。