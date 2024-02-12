我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

自駕車被燒 商戶憂華埠成下一個田德隆

記者王子涵／舊金山報導
自駕車被大火徹底損毀，暫無人員受傷報告。（舊金山消防局提供）
自駕車被大火徹底損毀，暫無人員受傷報告。（舊金山消防局提供）

農曆新年是所有亞裔社區闔家團圓、享受和平溫馨的節日，但突發的犯罪案件擾亂舊金山華埠的節日氣氛。10日初一深夜，一輛自駕車在途徑華埠Jackson街時被數十人惡意攔停。鬧事者從用滑板惡意砸爛車窗，到最終在車內放置爆竹燒毀汽車，讓舊金山全市都感到震驚與氣憤。商業主感嘆，華埠不要成為下一個田德隆（Tenderloin）。

自駕車公司Waymo證實，事件發生在10日晚9時，當時沒有乘客或人類司機在車中，無人員受傷的報告。公司會緊密與舊金山警局與市府配合，調查事情的原因。

從除夕夜開始華埠便發生多起犯罪事件，如非法街頭飆車、塗鴉、燃放煙花炮竹等。（舊金...
從除夕夜開始華埠便發生多起犯罪事件，如非法街頭飆車、塗鴉、燃放煙花炮竹等。（舊金山華埠商戶聯合協會提供）

從網絡流傳視頻，以及華埠商戶聯合協會提供的現場錄製視頻可以看出，參與毀壞自駕車的大多為青少年。有人先用滑板砸壞車輛的後視鏡和車窗，並在車體上隨意塗鴉。

隨後，一人透過被砸壞的車窗往車內丟擲煙花，迅速點燃了車內皮質座椅，大火和濃煙吞噬了自駕車。由於華埠街道狹窄，升騰的濃煙籠罩住街道兩旁建築的二三樓，其上層多為住戶，底層為小商戶。

從除夕夜開始華埠便發生多起犯罪事件，如非法街頭飆車、塗鴉、燃放煙花炮竹等。（舊金...
從除夕夜開始華埠便發生多起犯罪事件，如非法街頭飆車、塗鴉、燃放煙花炮竹等。（舊金山華埠商戶聯合協會提供）

聽到警鈴聲後，鬧事人群一哄而散。自駕車為電動，所幸燃燒期間並未造成電池爆炸等嚴重事故。消防局在9時03分接到報警，在大火被撲滅後，自駕車車頂已經「消失」，車輛被徹底損毀。舊金山警方表示，尚不清楚該事件是由誰組織，案件正在調查中。

華埠商戶聯合協會會長邵旗謙向本報表示，這並不是偶然犯罪事件。從除夕夜開始社區便發生多起犯罪事件，如非法街頭飆車、塗鴉、燃放煙花炮竹等，擾亂了華人過新年喜慶的氣氛。「美國是自由社會，不懂尊重別人的權利及理解，政府如那些囂張人士一樣，對違法行為也不控制。」他表示，已經向負責華埠的中央警局長提供視頻等資料，確保鬧事人群為自己的行為負責。

在大火被撲滅後，自駕車車頂已經「消失」，車輛徹底損毀。(取自FriscoLive...
在大火被撲滅後，自駕車車頂已經「消失」，車輛徹底損毀。(取自FriscoLive415推特）

第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）表示，得益於網絡上的大量視頻，警方已經初步掌握了線索。根據Waymo公司網站，該自駕車內配有29個攝像頭以及多個探測器。

華埠居民林宇宏表示，華埠經歷亞裔仇視和疫情的摧殘，治安剛剛向好的方向發展，一下子好似又跌回低谷。「縱火燒車的情景如同犯罪都市，有的人錄像，有的人燒車，甚至有人在大火前留影，很自豪自己所做的事？」林宇宏說。

由於華埠街道狹窄，升騰的濃煙籠罩住街道兩旁建築的二三樓，其上層多為住戶，底層為小...
由於華埠街道狹窄，升騰的濃煙籠罩住街道兩旁建築的二三樓，其上層多為住戶，底層為小商戶。（舊金山消防局提供）

本周市長辦公室還宣布將華埠Kearny街一間旅館改建為永久性可負擔住房，為戒毒以及遊民群體提供支持。消息一出，立即遭到華埠社區反對，稱市長「先斬後奏」未和社區商議。社區本就遭到犯罪的侵擾，若再引進大量的遊民與毒癮者，華埠恐成為下一個田德隆區。

自駕車 華埠 舊金山

上一則

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

下一則

超級盃之夜 街頭暴力犯罪料達高峰 警方高度戒備

延伸閱讀

金山無人車深夜遭縱火 華埠恐成下一個田德隆

金山無人車深夜遭縱火 華埠恐成下一個田德隆
春節大年初一 華埠萬人空巷

春節大年初一 華埠萬人空巷
華埠新春炮竹文化節 百萬鞭炮齊鳴

華埠新春炮竹文化節 百萬鞭炮齊鳴
中華總商會華埠慶春節 布里德、張建敏參加

中華總商會華埠慶春節 布里德、張建敏參加
芝白襪主場如遷華埠旁年吸500萬遊客 華商樂觀 但憂塞車嚴重

芝白襪主場如遷華埠旁年吸500萬遊客 華商樂觀 但憂塞車嚴重

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

2024-02-04 03:02
紀錄顯示陳立人目前已出院入獄。（記者徐蓓蓓╱拼圖）

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

2024-02-07 00:04
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

陳立人案第5次提審仍未出庭 辯方律師稱很不尋常

2024-02-05 20:42

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣