自駕車被燒 商戶憂華埠成下一個田德隆

自駕車被大火徹底損毀，暫無人員受傷報告。（舊金山消防局提供）

農曆新年是所有亞裔社區闔家團圓、享受和平溫馨的節日，但突發的犯罪案件擾亂舊金山華埠 的節日氣氛。10日初一深夜，一輛自駕車 在途徑華埠Jackson街時被數十人惡意攔停。鬧事者從用滑板惡意砸爛車窗，到最終在車內放置爆竹燒毀汽車，讓舊金山全市都感到震驚與氣憤。商業主感嘆，華埠不要成為下一個田德隆（Tenderloin）。

自駕車公司Waymo證實，事件發生在10日晚9時，當時沒有乘客或人類司機在車中，無人員受傷的報告。公司會緊密與舊金山警局與市府配合，調查事情的原因。

從除夕夜開始華埠便發生多起犯罪事件，如非法街頭飆車、塗鴉、燃放煙花炮竹等。（舊金山華埠商戶聯合協會提供）

從網絡流傳視頻，以及華埠商戶聯合協會提供的現場錄製視頻可以看出，參與毀壞自駕車的大多為青少年。有人先用滑板砸壞車輛的後視鏡和車窗，並在車體上隨意塗鴉。

隨後，一人透過被砸壞的車窗往車內丟擲煙花，迅速點燃了車內皮質座椅，大火和濃煙吞噬了自駕車。由於華埠街道狹窄，升騰的濃煙籠罩住街道兩旁建築的二三樓，其上層多為住戶，底層為小商戶。

從除夕夜開始華埠便發生多起犯罪事件，如非法街頭飆車、塗鴉、燃放煙花炮竹等。（舊金山華埠商戶聯合協會提供）

聽到警鈴聲後，鬧事人群一哄而散。自駕車為電動，所幸燃燒期間並未造成電池爆炸等嚴重事故。消防局在9時03分接到報警，在大火被撲滅後，自駕車車頂已經「消失」，車輛被徹底損毀。舊金山警方表示，尚不清楚該事件是由誰組織，案件正在調查中。

華埠商戶聯合協會會長邵旗謙向本報表示，這並不是偶然犯罪事件。從除夕夜開始社區便發生多起犯罪事件，如非法街頭飆車、塗鴉、燃放煙花炮竹等，擾亂了華人過新年喜慶的氣氛。「美國是自由社會，不懂尊重別人的權利及理解，政府如那些囂張人士一樣，對違法行為也不控制。」他表示，已經向負責華埠的中央警局長提供視頻等資料，確保鬧事人群為自己的行為負責。

在大火被撲滅後，自駕車車頂已經「消失」，車輛徹底損毀。(取自FriscoLive415推特）

第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）表示，得益於網絡上的大量視頻，警方已經初步掌握了線索。根據Waymo公司網站，該自駕車內配有29個攝像頭以及多個探測器。

華埠居民林宇宏表示，華埠經歷亞裔仇視和疫情的摧殘，治安剛剛向好的方向發展，一下子好似又跌回低谷。「縱火燒車的情景如同犯罪都市，有的人錄像，有的人燒車，甚至有人在大火前留影，很自豪自己所做的事？」林宇宏說。

由於華埠街道狹窄，升騰的濃煙籠罩住街道兩旁建築的二三樓，其上層多為住戶，底層為小商戶。（舊金山消防局提供）

本周市長辦公室還宣布將華埠Kearny街一間旅館改建為永久性可負擔住房，為戒毒以及遊民群體提供支持。消息一出，立即遭到華埠社區反對，稱市長「先斬後奏」未和社區商議。社區本就遭到犯罪的侵擾，若再引進大量的遊民與毒癮者，華埠恐成為下一個田德隆區。