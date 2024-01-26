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金山安全組織爆濫用款項 市議會將開聽證會

編譯林思牧╱綜合報導
舊金山市議長佩斯金下令召開聽證會調查金山安全組織。（本報檔案照）
舊金山市議長佩斯金下令召開聽證會調查金山安全組織。（本報檔案照）

「安全金山」(San Francisco SAFE)是一個與市警局長久合作防範犯罪的非營利組織。但最近該組織爆發醜聞，被指把基金用在贈送豪禮、到太浩湖度假、租用加長型禮車(limo)等不當的開支。市議長佩斯金(Aaron Peskin)已下令召開聽證會，捐款180萬元給安全金山的億萬富豪也在追究責任。

佩斯金指出，將邀請市審計長、市警局和安全金山的人員出席聽證會，為安全金山的財務進行聽證會。另外，市政府所做的稽查，發現了一些安全金山組織的弊端。但還有一個更重要的問題是稽查報告所沒有敘述的，那就是金山安全拿了市政府的錢，但到底給舊金山提供了什麼？

從1976年開始，金山安全組織就對舊金山的治安有重大貢獻。當時它給擔憂犯罪日漸升高的市民提供方案，幫各社區的居民組成守望相助團體，藉著居民團結互相照應的力量，讓歹徒不敢魯莽入侵。到1988年的時候已經成立了3000多個守望相助團體，讓治安大有改善，金山安全也因而得到市民的讚賞。

這個組織進一步協調警民之間的關係。市警局每年給金山安全提供撥款，兩個單位合作為舊金山市民的安全而努力。投資人拉爾森(Chris Larsen)看到該組織的成效，從他開設的「矽谷社區基金會」(Silicon Valley Community Foundation)捐款180萬元，讓金山安全可以有經費做更多有益社會的事。

拉爾森的發言人托克(Alex Tourk)證實，矽谷社區基金會去年夏天發現一些弊端的跡象。有些指定項目的專款，似乎並沒有用在該用的地方。基金會已開始內部調查作業。托克本來跟安全金山有合作契約，但他表示，因為金山安全沒有支付他的服務，他已取消合約，金山安全還欠他8萬元。

金山安全最近幾年發展很快。根據報稅資料，2017年的營業額是80萬元，2021年已經超過200萬元，絕大多數的款項來自與舊金山市警局的合約以及慈善人士的捐款。

市警局前警員達德利(Jim Dudley)曾擔任安全金山的臨時執行總監，但他在同年即辭去職務，他表示他上任後發現該組織已經不再專注於核心使命，反而把籌款當成是最重要的事。佩斯金指出，金山安全的理事會顯然沒有做好監管的責任，他認為市警局應該取消跟金山安全的合約。

舊金山 矽谷 投資

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