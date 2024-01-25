入室搶劫、汽車盜竊頻發 民促屋崙官員動起來

市民威爾森（Sean Wilson）用監視器拍下了偷車賊偷他車的過程。（圖片來源：KTVU FOX2）

東灣一家頗受歡迎的烘培連鎖店La Farine遭到竊賊襲擊。店主稱這次襲擊為「一記耳光」，呼籲當地民選官員採取行動，制止該市無休止的犯罪循環。

La Farine員工表示，竊賊於上周五闖入屋崙 這家品牌連鎖店。La Farine在Instagram上傳商店遭劫後的影片，顯示店面窗戶破碎，地板上處處是碎裂的玻璃。

店主道奇 (Jeff Dodge) 告訴 KTVU電視台 ，竊案的損失約為一萬元，其中包括該店面定制的花旗松鑲板的損壞，以及保險 箱裡面的財務被盜。

道奇說：「當有人闖入並破壞你所有辛勤的工作和計畫時，這就是一記耳光。」

在Instagram上，店主對看似永無止境的犯罪循環表達了憤怒。「我的兩個鄰居也遭受了同樣的命運」，他指出，「人們本來正在試圖實現自己的夢想並創造一些有價值的東西。」

他質問，還需要多少次求助才能改變現狀？「我們選出的領導人需要關注對秩序和安全的呼聲。我們都累了，一個更好的屋崙的夢想正在消失。」

他表示，不久之前人們還在感覺屋崙「正處於成爲一座偉大城市的門檻上」。

店主也要求地方領導人考慮現狀的結果。「當我們都厭倦了、都關上門了的時候，會發生什麼？」 烘培店的官方帳號寫道，並要求：「我們需要民選官員採取行動！」

屋崙的治安一直是當地市民處心積慮的問題，該城從去年2月以來一直都沒有正式的警察局長。

在小型企業頻頻遭竊的同時，車輛的盜竊案件也是這座城市的一大問題。

2023年，屋崙的汽車竊盜案（指整輛車被竊賊開走）數量達到十多年來最高水平，報告的竊盜案超過1萬4700 起。與2022年相比，汽車竊盜案增加了44%。

市民威爾森（Sean Wilson）用監視器拍下了偷車賊偷他車的過程。「我把這一切都拍下來，並發送給警察。後來什麼也沒發生。這令人沮喪。」威爾森表示，汽車失竊案的增加是由於警察資源短缺、缺乏對犯罪的執法和起訴的結果。