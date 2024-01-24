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假裝離開朋友家 入室盜竊男判6年重罪

記者劉先進／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜說，經過陪審團審判，將闖入南灘社區一棟住宅樓並盜竊樓內居民包裹和其他物品的38歲男子馬丁定罪。（記者劉先進／攝影）
舊金山地檢長謝安宜說，經過陪審團審判，將闖入南灘社區一棟住宅樓並盜竊樓內居民包裹和其他物品的38歲男子馬丁定罪。（記者劉先進／攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）17日表示，經過陪審團審判，將闖入南灘社區（South Beach ）一棟住宅樓，並盜竊樓內居民包裹和其他物品的38歲男子馬丁（John David Martin）定罪。 馬丁被判犯有一級入室盜竊罪和持有盜竊工具罪。他被逮捕時曾試圖誤導員警，稱自己只是從朋友家出來。但監控錄像顯示這並非實情。預計他將面臨六年的州監獄服刑。

根據庭審中提供的證詞和證據，2021年11月26日，監控錄像顯示，馬丁使用撬棍繞過緊鎖的房門，破門而入，非法進入位於南灘Clarence Place廣場單元街區的一棟住宅公寓。一進門，他就撿起地上的幾個包裹，然後消失在攝像頭的視線之外，繼續向樓內走去。六分鐘後，他拿著一個裝滿女士服裝的原始生產商袋子，出現在攝像頭前。他準備離開大樓時，被舊金山警員當場抓獲。 他試圖誤導警員，稱自己只是從朋友家出來，但監控錄影中可以證明，這不是真實情況。馬丁目前被拘留，等待2月2日的宣判。他將面臨六年的州監獄服刑。

謝安宜表示，感謝陪審團的服務以及他們為本案付出的時間和精力。住宅入室盜竊深深地影響了民眾在家中的安全感。地檢長辦公室認真對待這些案件，並將竭盡全力確保追究責任，讓那些從事犯罪行為的人承擔後果。檢察官紮基（Negad Zaky）說，感謝陪審團在此案中的不懈努力。住宅樓是一個讓人放下煩惱的地方，而不是一個公開邀請小偷的地方。此次判決就是對這一事實的提醒。

監獄 舊金山

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