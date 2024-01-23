市長調解 金山Safeway超市緩關閉 將再開1年

Fillmore區Safeway超市將推遲關閉，至2025年1月。（受訪者提供）

在舊金山 市長布里德的調解下，原本定於三月關閉的舊金山Fillmore區Safeway超市，現重新與業主續約9個月，繼續營業直至2025年。

布里德22日早上造訪了這家飽受犯罪侵擾的超市。該超市是當地社區唯一一家大型超市，附近還聚集有銀行、藥店等生活基本設施，社區一半以上的住宅為可負擔房，居民大多為長者若關閉將對社區造成不小的衝擊。

超市在1月初宣布將在3月關閉，原因是多年來受到財產盜竊、汽車破窗盜竊、非法傾倒垃圾、遊民攻擊等犯罪侵擾，無法繼續正常經營。

布里德表示，多出的九個月時間能夠幫助超市和業主進行緩衝，減少對社區的衝擊。物業主Align地產公司計畫，將此地建造成擁有1000個單元的住宅區，其中也包含零售空間。

「這間Safeway不僅僅是一家雜貨店，它為Fillmore社區聚集了人氣，是社區中長者和家庭的互動空間。」市長說，「我很高興地告訴大家，三方已經達成協議，Safeway超市將延長服務至明年。我感謝Safeway願意與社區合作，為社區的實際需求和未來提供幫助。」

長期以來，Fillmore區的居民對公共安全表達著擔憂。曾在該地區生活五年的華人陳女士表示，Safeway超市前的停車場時常有大麻 的味道，附近街道是街頭非法飆車的聚集地，晚上8時後路邊會經常會站著四處張望的人員。「如果沒有急事，我不會在晚上8點後出公寓，因為我覺得不安全。」

陳女士說，Safeway附近其實有很優質的小商業經營，兩家卡拉OK店是許多亞裔 學生的首選，副食店和餐廳也十分精緻，同時這裡比鄰日本城，如果沒有安全因素的擔憂，是很棒的居住選擇。

Safeway超市在一份聲明中表示，超市會給社區和市府更多時間來制定過渡計畫，並且在超市關閉後，會持續提供食物配送服務。Safeway將致力在餘下的15家門店為舊金山提供服務。