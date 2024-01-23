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創校50周年 日落區華美學校歡慶

記者李怡／舊金山報導
布里德(右二)參加華美學校50周年慶祝活動。（圖／華美學校提供）
布里德(右二)參加華美學校50周年慶祝活動。（圖／華美學校提供）

舊金山日落區的華美學校日前舉辦開放日活動，慶祝創校滿50周年。半個世紀以來，華美學校一直是為日落區家庭提供雙語教育和托兒服務的主要機構。位於1400 Judah的校址於2023年完成大翻修，現在可以提供更大的辦公室和教室空間，使該校滿足更多舊金山市家庭和兒童的需求。

華美學校行政主任Ben Wong表示：「今天不僅是對校舍翻新的慶祝，也是我們向州當局申請公司化的周年紀念日。我們要感謝那一天，讓本校走上目前為所有家庭提供雙語教育和托兒服務的道路。」

華美學校在服務青少年和兒童方面有著悠久的歷史，現在並定位於為當地社區的數世代家庭提供服務。

華美學校董事會主席吳嘉碧（Gabi Wu）表示：「華美為社區服務了半個世紀，本校現在準備做更多的事情，已透過為社區居民開設課程、解決反亞裔仇視和社區安全問題、以及幫助維護日落區的文化特徵來實現這一點。」

布里德市長表示：「今日慶祝華美學校建校50周年和開放日的活動，真正展示了前人的先見之明。他們為我們子孫的未來播下了種子。」

布里德讚揚華美學校的領導，繼續為所服務的兒童、家庭和社區的成長和發展播下更多的種子。她表示，舊金山市致力於透過各種提案、資源和措施，支持華美學校的工作以及所有早期教育工作人員，藉此寶貴的機會表揚該校地的不懈奉獻，服務所有城市居民並建立支持性社區。

市長布里德等共同慶祝華美學校50周年。（圖／華美學校提供）
市長布里德等共同慶祝華美學校50周年。（圖／華美學校提供）

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