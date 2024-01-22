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舊金山購物中心多商家促銷 準備撤櫃

記者李怡╱舊金山報導
舊金山購物中心內周末客流稀少。（記者李怡╱攝影）
舊金山購物中心內周末客流稀少。（記者李怡╱攝影）

舊金山市區內最大購物中心「San Francisco Centre」內多家零售商正在進行促銷打折，為撤店做準備。這是繼2023年之後，預計今年將會有更多名品店撤離舊金山。

周末聽聞打折促銷信息，特別來到購物中心的華人靳女士表示：「作為住在北灣十多年的居民，之前最愛來的地方就是舊金山購物中心。這里應有儘有，逛街購物之後還可以約三五好友在三樓就餐。但是因舊金山這幾年的治安情況，不敢再來市區購物，而是寧願開車遠一點到東灣或是半島購物中心。本次再來這里，一是來看看目前商場的狀況，再是與這裡告別，曾經這麼繁華和漂亮的地方，變成現在這樣的冷清和店面關閉，非常可惜。」

地點位與舊金山市場街865號(865 Market Street)的舊金山購物中心，自Westfield商場退出之後，至今未有具體的經營規畫策略。有官員設想將其作為體育場，或者加州大學(UC)校園等。但因沒有統一的規畫管理和經營策略，以及舊金山市中心辦公樓的空置率巨高、辦公族並未完全返回辦公室等因素的影響，商場內的客流量一直不理想。這使得多家店面打折促銷為撤離舊金山做準備。購物中心的估值也從2016年的12億元，暴跌至目前的2.9億元。

目前，這間占地150萬平呎的購物中心有一半以上空間都是空置。Hollister、Lucky Brand、J. Crew等流行服飾商家，以及樂高商店(Lego Store)、Cinemark電影院，均將計畫於本月關店。

購物中心先前的營運商Westfield與Brookfield於去年放棄購物中心之前曾表示，難以吸引購物群眾前往中心購物的主因，與遠距工作模式興起，以及遊客們還沒有回到舊金山有關。

購物中心最近一家關店的是Adidas，已於13日關門，先前有大部分商品打折50%。目前，購物中心的未來也於未知境地，舊金山市中心正與居民與觀光客流量低迷、以及高犯罪率抗爭。Trident Pacific去年秋天被市政任命管理此購物中心，有可能在扭轉虧損至盈餘之後，將中心出售。

早前有讀者表示，曾經最愛到訪舊金山的各個購物中心和聯合廣場。但總是聽聞舊金山市區治安惡化的消息，而不再敢前來消費，改為特別乘飛機到洛杉磯西好萊塢購物。

舊金山購物中心內週末客流稀少。（記者李怡╱攝影）
舊金山購物中心內週末客流稀少。（記者李怡╱攝影）
舊金山購物中心內為撤櫃促銷的名品店家。（記者李怡╱攝影）
舊金山購物中心內為撤櫃促銷的名品店家。（記者李怡╱攝影）

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