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舊金山財政縮減 天價垃圾桶計畫喊停

記者王子涵╱舊金山報導
三款新式的垃圾桶設計單個造價就高達1.1萬至2.09萬元，更換計畫預計將推遲。（取自舊金山工務局）
三款新式的垃圾桶設計單個造價就高達1.1萬至2.09萬元，更換計畫預計將推遲。（取自舊金山工務局）

舊金山市府面臨7.28億元的巨額負債，迫使市長宣布在未來兩年縮減市政開支。可以預見不少市政工程將受到影響，其中就包括受到熱議的天價垃圾桶計畫。

舊金山工務局曆時五年，經過無數次設計、討論，以及上千份問卷調查所選定的三款新式垃圾桶，單個造價就高達1.1萬至2.09萬元。工務局計畫投入上千個新垃圾桶，以改善舊金山市政面貌。

然而根據工務局在近日的聲明顯示，這三款在2022年底問世的垃圾桶更換計畫受到財政緊縮的影響，有可能被暫緩實施。

目前正在使用的老式綠色垃圾桶在1993年投入使用，預計將持續服役多年，其中大部分的維護狀況已經堪憂。

此前，垃圾桶高昂的造價受到市民的質疑，但工務局認為新的工業設計不僅能夠美化市容，還能夠防止翻垃圾的行為。在選定最終方案前，市府先後在華埠及米慎區舉辦線下社區會議，在網上收到超過1000份調查問卷，並記錄70名一線清潔工的建議。

舊金山第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）是批評該計畫的官員之一，他認為垃圾桶更換項目是荒謬且代價高昂的，是由例外主義（Exceptionalism）驅動的，將寶貴的公共資源投入到糟糕的項目中。

舊金山 華埠

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