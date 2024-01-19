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洛斯阿圖市治安好、學區佳華人搶進 雙屍案受高度重視

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
West Edith Avenue街區一側為獨棟屋，一側為公寓社區，對於預算較為不高的新移民家庭，單價較低的公寓成為入住好區的方式。（記者孫愛薇／攝影）
West Edith Avenue街區一側為獨棟屋，一側為公寓社區，對於預算較為不高的新移民家庭，單價較低的公寓成為入住好區的方式。（記者孫愛薇／攝影）

洛斯阿圖市 （Los Altos ）警方16日發現公寓雙屍命案，網路路盛傳死者為來自中國的工程師夫妻，疑似因「裁員」問題導致悲劇發生，由於洛斯阿圖市是南灣知名治安好而且學區佳的高房價區，這裡居住的居民教育水準與素質都相當好，許多華裔都想盡辦法搶進洛斯阿圖市入住，鮮少發生命案事件的洛斯阿圖市 ，讓這起雙屍命案引發華人圈的高度重視。

記者實地抵達位在警方公布的命案區域現場，位在洛斯阿圖市市區旁的West Edith Avenue 200街區，該街區一側為獨立屋，另外一側為公寓型態住房，洛斯阿圖市的獨立屋售價至少要300萬元起跳，即便是一個家庭裡都是雙薪工程師，想要支付房價300萬美元，每月2萬美元的房貸本金加利息，也是十分吃力，記者實際走訪獨棟屋，並沒有發現任何警方的封條。

目前更多資料顯示，命案的發生地點是位在West Edith Avenue 200街區的公寓側，這一側的公寓房價大多為120萬起，對於第一次購買房屋的新手或是新移民家庭是一個負擔較低，但是同樣能入住好學區好地段的方式。一條West Edith Avenue至少就超過有十個公寓社區。

West Edith Avenue就位在洛斯阿圖市區旁，生活非常便利，對於一些新移民來說，是比較接近亞洲城市生活的型態，也由於洛斯阿圖市屬於種族比較多元的區域，是不少華人購置房產的目標地區之一。

居住在洛斯阿圖市區附近的華人屋主王小姐表示，自己當初也是看上洛斯阿圖市的好學區與環境，所以在這裡購置房產下來，由於治安非常好，聽到有這起命案，她也是非常的驚訝，希望警方可以盡快公布更多的消息。

學區 華人 房價

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