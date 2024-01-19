打擊毒品 金山縣警長：人力、物力都缺

舊金山縣警長宮本表示，新型毒品芬太尼氾濫、警局缺乏人力、城市缺乏康復資源，都是舊金山用藥過量致死人數創新高的關鍵因素。（記者王子涵／攝影）

舊金山 因用藥過量而死亡的人數在2023年達到歷史新高，舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）在18日接受電視採訪中表示，新型毒品 芬太尼氾濫、警局缺乏人力、城市缺乏康復資源都是關鍵的因素。

舊金山公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）近日表示，舊金山無法獨立應對目前的藥物濫用危機，需要更多來自聯邦的幫助。自新冠疫情爆發以來，灣區各城市因藥物濫用而導致的死亡人數攀升，舊金山在2021年達到歷史最高的642人死亡，次年刷新記錄至649人，2023年再次增長至806人。

州長紐森（Gavin Newsom）在去年4月曾突訪毒品氾濫最嚴重的舊金山田德隆區，隨後包括加州 高速公路巡警在內的多股執法力量援助舊金山打擊毒品販賣。宮本表示，多級執法力量正在緊密合作，就公共衛生和公共安全兩大問題共同加強執法。

受街頭毒品販賣嚴重的社區積極呼籲，警方應採取「強制治療」（Forced Treatment）的形式，將成癮者和有精神疾病的遊民帶離社區，而不是被動地等待他們尋求治療。

宮本回應，毒品戒斷是一個長期複雜的過程，成癮者有不同的因素會導致復吸，執法人員必須做好不同應對的預案。巡邏警察的首要任務就是破壞街頭公開買賣毒品的環境，阻止交易的發生。然而，警局面臨的問題是，城市提供的毒品治療服務不是24小時的，並且警局沒有足夠的警力支持夜間巡邏和抓捕任務。

宮本坦言，強制治療執行起來十分困難，尤其會不經意侵犯成癮者的權利和公正。警局追求的目標是，當成癮者主動尋求治療時，所有的資源和治療已經準備就緒。

宮本表示，城市已經建立專門應對芬太尼販賣的執法小組，多個執法部門相互協作打擊毒品的源頭。