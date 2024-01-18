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金山整頓環境 連辦3大型活動

編譯林思牧／綜合報導
第42屆摩根大通健保峰會在舊金山舉行。(取自Blue Shield California X平台網頁)
第42屆摩根大通健保峰會在舊金山舉行。(取自Blue Shield California X平台網頁)

過去幾個月舊金山成功的主辦了三項大規模會議，本月11日剛結束的第42屆摩根年度健保大會(42nd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference)有1萬名訪客，疫情以來金山市面臨的嚴峻挑戰，市政府採取的應付措施是否已經起了作用？觀光客是否行將大批回來？

去年11月在舊金山舉辦的亞太經濟合作會議APEC，拜登總統與許多國家的領袖在灣區會談，會議地點附近原本有許多遊民聚居的帳篷城，但是到了會議舉行的時候，四周整潔的景象令居民耳目一新，似乎一夜之間整個城市換了一個嶄新的面貌。

去年9月Salesforce主辦的Dreamforce大會，是全球2023年最大規模的人工智慧AI活動，Salesforce的執行長事前敦促市政府要把治安與環境整頓好，如果出事，他會把2024年的大會轉到別的地方去辦。但那項活動也很成功，Salesforce在11月宣布2024年的活動還是會在舊金山舉行。

對舊金山的旅館業者而言，要擺脫疫情帶來的重創，觀光客帶來的利潤，遠遠比不上企業的出差與大型會議的舉辦。根據半官方的SF Travel(舊金山旅遊局)，今年的摩根健保大會帶來8600萬元的經濟活動，受益的不只是旅館，幾乎所有的企業多多少少都沾到利益，市府因而得到的稅收讓每個市民也都獲益。

SF Travel副總裁卡斯特羅(Cassandra Costello)指出，觀光業在2022年(2023年的數字尚未發布)給舊金山市政府貢獻了5億2200萬元的稅收，2023年觀光客的數量比2022年多了6%，因此可以預期去年的稅收更多。

去年到舊金山的觀光客有2330萬人，比2019年仍少了300萬人。2019年市政府的莫斯孔會議中心(Moscone Center)舉辦了49項大會，目前已確定的2024年會議有24項。舊金山市長布里德(London Breed)指出，因為去年末法院的裁決，市政府在管理遊民方面有了依據，相信遊民與犯罪問題會有更多的改善。

舊金山 觀光 遊民

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