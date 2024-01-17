致敬女性參政先驅范士丹 SFO國際航站樓將更名

范士丹不僅是女性參政的先驅，也為SFO機場建設提供關鍵的支持。（美聯社）

舊金山 國際機場（SFO）的國際航站樓（International Terminal）很快將以一個全新的名字歡迎旅客：范士丹國際航站樓（Dianne Feinstein International Terminal）。

舊金山機場委員會16日批准，以已故加州 民主黨籍聯邦參議員 、前金山市長范士丹重新命名SFO國際航站樓的提案。委員會主席楊重賢（Malcolm Yeung）表示，這是機場委員會的榮幸。

該提案由退休SFO機場經理馬丁（John L. Martin）提出，得到百餘位范士丹委員會成員的支持。現任市長布里德（London Breed）與前聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）也出現在該委員會的成員名單中。該百人委員會的口號是「永遠的范士丹」。

范士丹於2023年9月29日辭世，享壽90歲，曾歷任舊金山市議長、首位舊金山女市長。1992年范士丹當選聯邦參議員，在31年的國會生涯中，立法成就無數。她倡議加州自由主義優先事項，包括環保、生育權和槍枝管制等。但她也被認為是務實的立法者，她向共和黨人伸出橄欖枝，尋求中間立場。拜登總統稱她是「美國先鋒」「真正的開拓者」和「值得珍惜的朋友」。

范士丹不僅是女性參政的先驅，也為SFO機場建設提供關鍵的支持，包括灣區捷運系統延伸至SFO、重建航空指揮塔台、更新行李運送系統、資本融資和商業談判等。

SFO發言人雅戈爾（Doug Yakel）表示，作為一名市長和參議員，范士丹努力將SFO打造成一個世界級別的機場，歡迎國際旅客，造福舊金山和加州。

根據SFO發布的公告，機場委員會將與范士丹百人委員會展開合作，確定如何布置標語、設計等元素，慶祝范士丹的寶貴遺產。目前工程沒有具體的時間表，但其目標是完成對航站樓的徹底更名。

重新命名航站樓在此之前早有先例。2019年，當時正在大規模翻修的前南航站樓，現1號航站樓以民權先驅、加州第一位公開同性戀的公職人員、前舊金山市議員米爾克（Harvey Milk）的名字命名。

根據機場委員會的命名政策，只有航站樓可以用人名命名，而不是整個機場。雅戈爾表示，提名人必須已經過世，或者從公共服務或私人工作中退休。