致敬女性參政先驅范士丹 SFO國際航站樓將更名
舊金山國際機場（SFO）的國際航站樓（International Terminal）很快將以一個全新的名字歡迎旅客：范士丹國際航站樓（Dianne Feinstein International Terminal）。
舊金山機場委員會16日批准，以已故加州民主黨籍聯邦參議員、前金山市長范士丹重新命名SFO國際航站樓的提案。委員會主席楊重賢（Malcolm Yeung）表示，這是機場委員會的榮幸。
該提案由退休SFO機場經理馬丁（John L. Martin）提出，得到百餘位范士丹委員會成員的支持。現任市長布里德（London Breed）與前聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）也出現在該委員會的成員名單中。該百人委員會的口號是「永遠的范士丹」。
范士丹於2023年9月29日辭世，享壽90歲，曾歷任舊金山市議長、首位舊金山女市長。1992年范士丹當選聯邦參議員，在31年的國會生涯中，立法成就無數。她倡議加州自由主義優先事項，包括環保、生育權和槍枝管制等。但她也被認為是務實的立法者，她向共和黨人伸出橄欖枝，尋求中間立場。拜登總統稱她是「美國先鋒」「真正的開拓者」和「值得珍惜的朋友」。
范士丹不僅是女性參政的先驅，也為SFO機場建設提供關鍵的支持，包括灣區捷運系統延伸至SFO、重建航空指揮塔台、更新行李運送系統、資本融資和商業談判等。
SFO發言人雅戈爾（Doug Yakel）表示，作為一名市長和參議員，范士丹努力將SFO打造成一個世界級別的機場，歡迎國際旅客，造福舊金山和加州。
根據SFO發布的公告，機場委員會將與范士丹百人委員會展開合作，確定如何布置標語、設計等元素，慶祝范士丹的寶貴遺產。目前工程沒有具體的時間表，但其目標是完成對航站樓的徹底更名。
重新命名航站樓在此之前早有先例。2019年，當時正在大規模翻修的前南航站樓，現1號航站樓以民權先驅、加州第一位公開同性戀的公職人員、前舊金山市議員米爾克（Harvey Milk）的名字命名。
根據機場委員會的命名政策，只有航站樓可以用人名命名，而不是整個機場。雅戈爾表示，提名人必須已經過世，或者從公共服務或私人工作中退休。
其他可能以范士丹的名字命名的地方還包括太浩湖邊的一條自行車道，范士丹年輕時曾經常在那裡騎車；南加的鑽石谷湖（Diamond Valley Lake）；洪堡縣的Elk River小道；人們還試圖遊說海軍部長以她的名字命名一艘軍艦。
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