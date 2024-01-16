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摩根大通CEO：金山情況比紐約差多了

編譯組／綜合報導
摩根大通執行長戴蒙表示，舊金山情況比紐約糟得多。(美聯社)
摩根大通執行長戴蒙表示，舊金山情況比紐約糟得多。(美聯社)

摩根大通銀行(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)本周主辦在舊金山舉行的全球最大醫療保健會議。他日前接受福斯商業頻道(Fox Business)採訪時不諱言地表示，舊金山情況比紐約糟糕許多。

他指出，每個城市如同每個國家，應該思考是什麼造就一個具吸引力的城市，例如公園、藝術，以及重要的安全性，還有創造就業機會與提供可負擔房屋的能力。任何城市若在這些方面做得不好，就會流失人口；若僅徵稅更多，也無法改進劣勢。政府必須聆聽企業聲音，大公司若能增加就業機會，有益於城市發展，但員工需要住房。

摩根大通銀行總部位在紐約，戴蒙告訴「舊金山紀事報」，舊金山的經濟多元性遠不如紐約。美國最大城市紐約人口是舊金山的十倍，為金融、媒體、觀光等產業中心。紐約在許多疫情復甦指數都優於舊金山，包括重返辦公室與旅遊業等關鍵經濟驅動因素。

根據人口普查與州府數據，紐約與舊金山在疫情期間都是全國人口下降幅度最大的城市。然而，加州官員透露，舊金山人口在大幅減少後、2021年開始恢復，顯示疫情人口外流期間僅有一年。

摩根大通發言人凱利(Peter Kelley)聲明指出，舊金山一直是充滿活力的做生意地點，這個城市蓬勃發展，摩根大通正與當地同業合作，確保該地區成為世界領先創新中心。摩根大通透過收購陷入困境的第一共同銀行(First Republic Bank)與新開設巴洛阿圖科技中心，擴大在灣區的影響力。

舊金山市長布里德發言人薩法爾查德(Parisa Safarzadeh)表示，市長過去幾年積極致力於加強擴大舊金山公共安全，以及優先考慮經濟與勞動力復甦，取得重大進展與里程碑。2023年逮捕毒販人數是2022年兩倍，節日期間的汽車竊盜與零售盜竊案件減少。凶殺案也自一年前的56起小幅減少至54起，入室竊盜案減少7.4%，但搶劫案件上升14%。

戴蒙也指出紐約財務挑戰，紐約市今年面臨約70億元赤字。舊金山預計未來兩個財政年度將出現8億元缺口。他認為，紐約需擔憂財務問題，並且不能以增稅解決問題，將導致人口流失。

摩根大通銀行執行長戴蒙受訪時表示，舊金山情況比紐約糟糕許多。他認為政府應思考城市...
摩根大通銀行執行長戴蒙受訪時表示，舊金山情況比紐約糟糕許多。他認為政府應思考城市公園、藝術以及重要的安全性，還有創造就業機會與提供可負擔房屋的能力，避免人口流失。(美聯社)

舊金山 摩根大通 疫情

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