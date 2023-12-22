打擊假期犯罪奏效 屋崙商業入室盜竊案降逾5成

屋崙警方在多地設立資源車和加強徒步巡邏，希望維護社區治安。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 市長盛桃、臨時助理警長瓊斯（Tony Jones）和副警長比爾（Jim Beere）21日聯合召開記者會表示，警局11月推出打擊假期犯罪計畫，並成立遏止商業入室盜竊專案。11月到12月20日，商業入室盜竊案件比去年同期減少逾50%。

屋崙夜間入室盜竊現象，在節假日期間明顯增加。華埠 永旺商場內一家美容店，11日凌晨遭劫匪入室盜竊價值2萬元的儀器，店內小保險箱也被竊。11月22日清晨6時許，華埠富興中心的大明眼科中心和英記食家被盜賊登堂入室，損失慘重。

副警長比爾說，今年11月，警方推出打擊假期犯罪計畫，在街上增派警員，重點關注人流量大的地區和正在營業的商業零售店。考慮到夜間入室盜竊案件增加，尤其是在商店不營業的時間，警局巡邏隊與社區資源官員合作開展了一項遏止入室盜竊專案。

最近，警局發現利用車輛撞擊商鋪、再進入盜竊的案件有增加的趨勢，更決定成立一個入室盜竊特別工作組。此外，警方還從三個地區的巡邏隊中指派特別任務警官，與停火小組合作；並派遣便衣警員和額外的人員到現場，開展調查、拘捕嫌犯。

比爾表示，上述戰略產生積極的影響。去年 11 月到 12 月20日，商業入室盜竊案256起，今年同期120起，下降幅度逾50%。去年9月至10月有193起入室盜竊，今年同期128起，也明顯減少。「但即使是一件盜竊案，也仍然太多，」他說，受害者都是社區成員或企業，我們彼此依靠；開車撞擊商店或任何人破壞財物，都不能接受。警方20日發起突擊行動，逮捕兩名在市區入室盜竊的人，並繳獲若干槍支。

市長盛桃說，屋崙正在積極推行三管齊下的社區安全戰略，包括投資 建設強有力、負責任的警局，加強暴力預防措施，利用科技手段，讓調查工作現代化，並破壞犯罪網路。這些投資已初見成效，無論增派徒步巡邏隊、便衣小分隊，或遏止入室盜竊工作組，財產犯罪率都下降；自9月啟動汽車盜竊打擊小組以來，汽車盜竊案也減少；此外，在近兩個月內，許多商業區的財產犯罪亦大幅減少。現在街道上的警力比過去兩年任何時候都要多，市府將繼續這項工作。另外，社區安全大使和預防暴力小組也加入了警員行列。

「安全不僅僅是數字，關係到我們的集體安全感，關係到我們外出購物、就餐或與家人外出時的感受。對於社區的許多商戶來說，這種安全感仍然受到挑戰，包括我自己在內。」她說，屋崙將繼續推動措施，減少犯罪和提高整個城市的安全感。相關措施包括：保持徒步巡邏，支持安全大使和類似計畫，並整合必要的技術來幫助破案，瓦解犯罪網路。