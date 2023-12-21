我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

在田德隆區交易 4毒販多罪被起訴

記者劉先進／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜宣布，四人因涉嫌在田德隆地區進行毒品交易而被起訴。（記者劉先進／攝影）
舊金山地檢長謝安宜宣布，四人因涉嫌在田德隆地區進行毒品交易而被起訴。（記者劉先進／攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）20日宣布，四人因涉嫌在田德隆地區（Tenderloin）進行毒品交易而被起訴。 分別是29歲的赫爾南德斯（Albert Hernandez），35歲的阿特亞加（Edwar Romero-Arteaga）、30歲的麥地那（Christian Gamez-Medina）和21歲的加西亞（Eduar Jose Rodriguez-Garcia）。

赫爾南德斯被控多項重罪，包括藏毒出售可卡因堿、藏毒出售芬太尼、海洛因、可卡因鹽和冰毒甲基苯丙胺，藏毒出售受管制物質。他還被指控向警官提供虛假資訊，刑事控訴還包括一項指控，即這起事件發生在他因另一起未決重罪案件自保獲釋期間。他對所有指控均不認罪，並否認所有指控。

阿特亞加被控多項重罪，包括藏毒出售芬太尼、冰毒等，及維持一個出售或使用受控物質的場所。刑事控訴還包括一項指控，即這起事件發生在他因另外兩起未決重罪案件自保獲釋期間。他不認罪。

麥地那被控多項重罪，包括藏毒出售冰毒等。 還被控抗拒、阻礙、拖延治安官員或急救人員。 刑事起訴書還指控，他在另一起未決重罪案件中自保獲釋時發生這起事件。加西亞被控持有芬太尼用於銷售，持有海洛因用於銷售。該事件發生在他因另一起未決重罪案件自保獲釋期間。 他不認罪並否認指控。四人初步聆訊會均定於2024年1月3日。

謝安宜說，打擊露天毒品交易仍然是首要任務之一。肆無忌憚的毒販繼續在街道上兜售毒品，並挾持像田德隆這樣的社區，必須追究他們的責任，讓其為行為承擔後果。由於這四人對公共安全構成威脅，地檢長辦公室請求在審判前拘留他們。法院批准動議，在不影響提審的情況下拘留這四人，不予保釋。

謝安宜辦公室說，已經提出了373項拘留最嚴重販毒嫌疑人的動議，因為他們對公共安全構成了極大的威脅。法院批准其中38項。截止到2023年12月14日，共受理952起毒品重罪案件，立案827起，是自2018年以來受理和立案最多的一年。有302起毒品重罪案件被定罪或對一項重罪指控認罪。

毒品 舊金山

上一則

廢水再生 加州通過用於飲用水

下一則

前阿拉米達縣檢察官威利 任金山縣警監察長

延伸閱讀

布碌崙201初中霸凌華生案 中東裔嫌犯被控20多項罪名

布碌崙201初中霸凌華生案 中東裔嫌犯被控20多項罪名
哈瑪斯公布影片 以色列3名高齡人質 出聲盼獲釋

哈瑪斯公布影片 以色列3名高齡人質 出聲盼獲釋
楊馳馬：願每個孩子都有聖誕禮物

楊馳馬：願每個孩子都有聖誕禮物
聯邦撥800萬元 改善田德隆社區街道安全

聯邦撥800萬元 改善田德隆社區街道安全
洛杉磯南部社區大火 毀5房傷3人無家可歸17人

洛杉磯南部社區大火 毀5房傷3人無家可歸17人

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

2023-12-13 15:12
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
Netflix新片「斷訊」目前正在熱映。而其中一幕Tesla撞車的畫面也引起熱議。（Netflix影片畫面截圖）

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

2023-12-14 12:46
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

2023-12-16 21:39

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元