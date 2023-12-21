在田德隆區交易 4毒販多罪被起訴

舊金山地檢長謝安宜宣布，四人因涉嫌在田德隆地區進行毒品交易而被起訴。（記者劉先進／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）20日宣布，四人因涉嫌在田德隆地區（Tenderloin）進行毒品 交易而被起訴。 分別是29歲的赫爾南德斯（Albert Hernandez），35歲的阿特亞加（Edwar Romero-Arteaga）、30歲的麥地那（Christian Gamez-Medina）和21歲的加西亞（Eduar Jose Rodriguez-Garcia）。

赫爾南德斯被控多項重罪，包括藏毒出售可卡因堿、藏毒出售芬太尼、海洛因、可卡因鹽和冰毒甲基苯丙胺，藏毒出售受管制物質。他還被指控向警官提供虛假資訊，刑事控訴還包括一項指控，即這起事件發生在他因另一起未決重罪案件自保獲釋期間。他對所有指控均不認罪，並否認所有指控。

阿特亞加被控多項重罪，包括藏毒出售芬太尼、冰毒等，及維持一個出售或使用受控物質的場所。刑事控訴還包括一項指控，即這起事件發生在他因另外兩起未決重罪案件自保獲釋期間。他不認罪。

麥地那被控多項重罪，包括藏毒出售冰毒等。 還被控抗拒、阻礙、拖延治安官員或急救人員。 刑事起訴書還指控，他在另一起未決重罪案件中自保獲釋時發生這起事件。加西亞被控持有芬太尼用於銷售，持有海洛因用於銷售。該事件發生在他因另一起未決重罪案件自保獲釋期間。 他不認罪並否認指控。四人初步聆訊會均定於2024年1月3日。

謝安宜說，打擊露天毒品交易仍然是首要任務之一。肆無忌憚的毒販繼續在街道上兜售毒品，並挾持像田德隆這樣的社區，必須追究他們的責任，讓其為行為承擔後果。由於這四人對公共安全構成威脅，地檢長辦公室請求在審判前拘留他們。法院批准動議，在不影響提審的情況下拘留這四人，不予保釋。

謝安宜辦公室說，已經提出了373項拘留最嚴重販毒嫌疑人的動議，因為他們對公共安全構成了極大的威脅。法院批准其中38項。截止到2023年12月14日，共受理952起毒品重罪案件，立案827起，是自2018年以來受理和立案最多的一年。有302起毒品重罪案件被定罪或對一項重罪指控認罪。