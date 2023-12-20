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百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場

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百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場 明年1月發起投票

記者王子涵／舊金山報導
百人請願以范士丹命名舊金山國際機場，最快明年1月投票。（SFO提供）
百人請願以范士丹命名舊金山國際機場，最快明年1月投票。（SFO提供）

以已故加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）命名舊金山國際機場（SFO）的提案，19日在機場委員會例會上被討論。機場委員會主席楊重賢（Malcolm Yeung）表示，這是機場委員會的榮幸，他將在明年1月對提案發起投票。

該提案由退休SFO機場經理馬丁（John L. Martin）提出，得到百餘位范士丹委員會成員的支持。現任市長布里德（London Breed）與前聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）也出現在該委員會的成員名單中。

前舊金山市長勃朗（Wilie Brown）出任范士丹委員會主席。他在一份聲明中表示：「是時候向這位在45年的公共服務生涯中，打破重重障礙和天花板的女性領袖致以感謝。」

民主黨籍聯邦參議員范士丹於9月29日辭世，享年90歲，曾歷任舊金山市議長、首位舊金山女市長。1992年范士丹當選聯邦參議員，在31年的國會生涯中，立法成就無數。她熱情倡議加州自由主義優先事項，包括環保、生育權和槍枝管制等。但她也被認為是務實的立法者，她向共和黨人伸出手，尋求中間立場。拜登總統稱她是「美國先鋒」、「真正的開拓者」和「值得珍惜的朋友」。

馬丁回憶，范士丹是SFO機場的常客，常常為機場反饋意見。「有一次她路過機場，發現機場看上去很髒。最終機場管理方優化了衛生監管的時間表。」馬丁說。

馬丁在聲明中寫道：「25年來，我一直在努力推薦並爭取對我們敬愛的市長和參議員范士丹進行這一歷史性的表彰，我很高興我能代表委員會提出申請。」

加州副州長兼范士丹委員會成員康伊蓮（Eleni Kounalakis）表示，提交更名申請是重要的第一步，是時候為更名的利弊進行公開聽證會了。

其他可能以范士丹的名字命名的地方還包括太浩湖邊的一條自行車道，范士丹年輕時曾經常在那裡騎車；南加的鑽石谷湖（Diamond Valley Lake）；洪堡縣的Elk River小道；人們還試圖遊說海軍部長以她的名字命名一艘軍艦。

范士丹委員會的網站為「永遠的范士丹」，據悉目前更名SFO機場是該委員會的首要目標。

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