變壓器短缺 屋崙1棟19層新建高樓延遲開張

屋崙新建高層住宅因變壓器短缺被迫延遲開業。(oWow網站截圖)

據「紀事報」（Chronicle）報導，屋崙 市中心一座19層的高樓成為頭條新聞，因為它是該地區為數不多的在建大型住宅開發項目之一，也因為它是世界上最高的 「大規模木結構 」建築之一。但上周，開發商oWow公司總裁鮑爾 （Andy Ball）震驚地得知，由於變壓器短缺這一意料之外的原因，開業時間可能會推遲數月，甚至一年。

鮑爾說，他於12月11日致電太平洋瓦電公司（PG&E）訂購了三台地下配電變壓器。他被告知，這些設備最早也要到2024年下半年才能到位。

「這是一個重磅炸彈，是我最不願意看到的，」鮑爾說。「他們會讓開發商破產。他們會毀掉項目。」

事實證明，oWow並不孤單。PG&E 發言人薩基西安（Tamar Sarkissian）在一份聲明中說，「組件短缺將限製地下變壓器的供應，至少要持續整個2024年上半年」。

薩基西安表示，該公司已通知54名客戶，他們有兩個選擇：重新設計項目，使用地面 墊式變壓」，或者 等待設備到位。大約75%的電力公司都遇到了類似的短缺問題。薩基西安 說：「短缺問題沒有解決日期。」

但問題是，地面變壓器體積龐大且有礙觀瞻，占用的空間本應用於零售、住宅單元、健身房或景觀美化。此外，包括屋崙市中心在內的大多數城市填充區都要求開發商將變壓器安裝在地面以下。

開發商們還在等待，希望能有更多的地下變壓器製造商出現，打破這一僵局。加州 建築商行業協會（California Builders Industry Association）高級顧問奧喬亞（Chris Ochoa）說，考慮到 PG&E 在野火方面的歷史，它會謹慎尋找高質量變壓器製造商，這是可以理解的。

但他表示，該協會正與電力公司合作尋找其他來源。他說，隨著電動汽車比例的上升，對變壓器的需求只會增加。

雖然PG&E表示，將支付重新設計屋崙Webster 街1510號的電力系統的費用，但開發商必須獲得市政府的豁免，才能改用地面變壓器。

鮑爾說，這種情況尤其令人沮喪，因為oWow是在2021年底向PG&E提交計畫的，而變壓器短缺的問題直到本月才出現。

「這將造成數千萬元的損失。州長要求我們建造更多的住房，而你卻要經歷這麽多的繁文縟節、這麽多的障礙，這麽多反對你的團體，到最後還要面對這樣的事情。這簡直令人難以置信。」