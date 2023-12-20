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灣區捷運多站因雨故障 舊金山線東灣等多條路線延誤

記者李怡 / 舊金山報導
灣區捷運站雨天客流稀少。（記者李怡/攝影）
灣區捷運站雨天客流稀少。（記者李怡/攝影）

灣區捷運（BART）表示，19日早上因下雨天氣潮濕，BART 列車多條運行路線速度減慢，更在舊金山線東灣以及國際機場和米爾布雷方向出現嚴重延誤。

灣區捷運稱雨天延誤是因多個站內設備故障造成，位於舊金山第24街的米慎站已關閉。 進站相關資訊乘客可請查看 BART 官方應用或造訪 bart.gov。

灣區捷運也表示，元旦起票價將上漲5.5%，低收入者、5歲至18 歲青少年、65歲以上長者享有折扣。 調整後的平均票價為4.43元，平均上漲23美分。

根據BART提供的數據顯示，從柏克萊市中心到舊金山Embarcadero站的12哩行程將上漲25美分，達到4.75元。 從 Antioch到Montgomery Street的45哩行程，票價將上漲40美分，達到8.6元。 這次的票價上漲是BART董事會在今年6月的預算投票中通過。

本次的票價上漲是基於通貨膨脹的原因。 灣區捷運計劃在兩年內兩次上調票價11%。 這次2024年1月上調5.5%， 2025年1月再次以相同的幅度上調第二次。

為照顧低收入居民乘車，公車卡Clipper START為年齡在19-64歲、收入低於聯邦貧困線200%的灣區居民提供折扣。 在票價上漲的同時，低收入乘客的折扣也將從20%增加到50%。 根據聯邦衛生與公眾服務部的數據，對於一口之家，人均最高收入為2萬9160 元，即有資格享有折扣。 對於四口之家來說，收入上限為6萬元可享折扣。 BART也為5歲至18歲、持有Youth Clipper卡的乘客提供50%的折扣。 65歲及以上的老年人使用Senior Clipper卡可享62.5%的折扣。

低收入 灣區 捷運

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