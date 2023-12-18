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地檢長謝安宜 質疑布里德逮捕吸毒者政策

編譯組╱綜合報導
舊金山地檢長謝安宜批評市長布里德處理當地管理吸毒問題成效。（本報檔案照）
舊金山地檢長謝安宜批評市長布里德處理當地管理吸毒問題成效。（本報檔案照）

舊金山地檢處檢察長謝安宜 (Brooke Jenkins) 接受舊金山紀事報訪問時，批評布里德市長處理當地管理吸毒問題成效。她說，老實說，截至目前為止，她不認為布里德對吸毒問題管理有何功效。

然而謝安宜同時表示，這並不表示必須撤除布里德市長處理毒品的策略。她強調必須逮捕吸毒人士，同時對他們開罰單，因為吸毒問題擾亂社會秩序。「你必須讓這些吸毒者認識到，社會無法接受他們吸毒行為，你必須讓他們感受到，持續這種惡習，將會給自己帶來更多麻煩，更多問題。」

布里德市長指示，當地警力除了逮捕公共場所毒販，亦必須逮捕公共場所吸毒人士。

2024選舉年迫在眉睫，民主黨主要候選人紛紛提出緊急政策，處理舊金山街頭幾個難以處理的問題。加州州長紐森派遣加州國民防衛隊與州警前往舊金山，打擊當地露天毒品市場交易市場，同時指示地方官員嚴厲執法，取締吸毒。

有關管理舊金山治安問題，地檢長謝安宜屢次重覆，希望染有毒癮民眾無需遭警方人員干預，自行尋找治療毒癮單位，解決自己染上毒癮問題。

謝安宜於多次公開討論會中，強調她對處理舊金山吸毒問題的看法。有關處理舊金山遊民問題，謝安宜強調，必須讓這些露宿街頭遊民感到不安穩，親身體驗到，露宿街頭只有帶給自己更多麻煩。然而專家指出，謝安宜真正的用意是讓許多不願前往遊民收容所人士接受勸導，接受遊民收容所提供床位，同時接受專家輔導。

然而她同時指出，在一個理想的社會裡，管理遊民最好的辦法應該是無需涉及刑法。

舊金山 遊民 加州

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